Известного витебского активиста задержали рядом с латвийской границей из-за паспорта 3 31.07.2023, 10:20

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Борис Хамайда

Об этом сообщили очевидцы.

Известного витебского активиста и распространителя независимой прессы 75-летнего Бориса Хамайду задержали неподалеку от границы с Латвией из-за обложки паспорта с «Погоней», сообщает Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на очевидцев.

По информации ассоциации, активиста 28 июля задержали пограничники после проверки паспорта в пригородном поезде.

В тот день Борис Хамайда отправился на ежегодную «пилигримку» в село Росица в Верхнедвинском районе в честь мучеников Юрия Каширы и Антония Лещевича — католических священников, в 1943 году сожженных нацистами в Росицком костеле вместе с местными прихожанами. Часть пути он собирался проехать на поезде, а последние десять километров пройти пешком, но был задержан на станции Бигосово.

По словам очевидцев, причиной задержания стала обложка паспорта — там было изображение герба «Погоня». Это заметили пограничники, проверявшие документы у пассажиров дизель-поезда Полоцк — Бигосово. Поскольку Бигосово — последняя железнодорожная станция перед белорусско-латвийской границей, там регулярно проводится паспортный контроль.

Пограничников не удовлетворило объяснение Хамайды о том, что изображение «Погони» не является запрещенным символом и есть даже на официальном гербе Витебской области. Они вызвали силовиков, и, как только витеблянин вышел на перрон, его задержали и доставили в Верхнедвинск.

Активист до сих пор не выходит на связь, хотя соратники надеялись, что его отпустят после получения объяснений.

Борис Хамайда — правозащитник, почетный член правозащитного центра «Вясна», активист Партии БНФ, главный редактор одного из первых демократических изданий Витебска — газеты «Выбар». С середины 90-х распространяет независимую прессу, листовки, бело-красно-белые флаги и герб «Погоня» в центре Витебска. Активиста неоднократно задерживали, судили и штрафовали за проведение несанкционированных пикетов.

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