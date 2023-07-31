Военный эксперт: У России серьезные проблемы с ПВО 31.07.2023, 10:27

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РФ уже никогда не сможет восполнить потерянное.

Вчера генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео, на котором подразделение В/Ч А1108 уничтожает российский ЗРК «Бук».

Отличное видео, которое многое о чём может рассказать, пишет военный эксперт Александр Коваленко. Например, о том, что ПВО оккупантов, размещаемое в тыловой линии, выносится на ура. Или...

Или то, что это согласно верифицированным данным уже 37-й ЗРК «Бук» уничтоженный в Украине, а по не верифицированным 82-й.

В свою очередь, на вооружении российской оккупационной армии числятся около 450 комплексов «Бук» разной модификации. Правда, не все они боеспособны, некоторые на хранении.

Для обеспечения прикрытия воздушного пространства временно оккупированных территорий РОВ необходимо от 150 до 180 ЗРК «Бук».

Собственно, вот вам элементарная математика. 450-82-150-Х (на хранении)=218-Х. То есть, защиту воздушного пространства РФ обеспечивают менее 200 «Буков».

Во времена СССР средств ПВО не хватало, чтобы полностью закрыть воздушное пространство. Теперь же, у современной России, которая и так три десятилетия деградировала, благодаря войне с Украиной, этих средств стало ещё меньше и она уже никогда не сможет восполнить потерянное, не говоря о прочих нюансах.

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