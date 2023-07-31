«70% убегут, не будут работать, куда их распределили по принуждению» 2 31.07.2023, 10:38

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Белорусы высказались про обязательную отработку после учебы на бюджете.

Молодежь учится на бюджете, а потом их отправляют на обязательную отработку. Чаще всего туда, куда они не хотят: в глубинку, например, или в неперспективные предприятия и организации. «Ганцавіцкі час» спросил прохожих на улице: как вы к этому относитесь? Справедливо ли заставлять молодежь отрабатывать диплом не в тех местах, где им нравится?

Мнения разделились. Большинство считало, что молодежь обязательно должна отрабатывать там, где им предложат, а то глубинка вообще останется без специалистов. А другие считали, что нельзя насильно заставлять молодежь трудиться там, где им бы не хотелось.

Галина:

– Несправедливо. У меня дочка в такой ситуации. Мне кажется, что молодежь сама должна выбирать, где ей отрабатывать. А их часто заставляю ехать туда, куда они не планировали, потому за них заплатили на бюджете.

Молодежь из-за того идет отрабатывать, куда пошлют, чтобы не выплачивать деньги, потраченные на их учебу, которые им надо отработать. А после отработки они все-равно уходят оттуда, где им не нравится. Все равно они ж идут и ищут по душе работу.

Ольга:

– Это нормально. Лично я считаю, так проще устроится где-то на работу молодому специалисту, потому что молодых не хотят как бы нигде брать. А так гарантированное рабочее место есть. Разве плохо? А чтобы не отправили куда попало, можно же и самому предварительно место найти, а потом распределится туда.

Валентин Рабцевич:

– По моем мнению, несправедливо это. Хотя, если подумать, два года – не так уж и много, можно потерпеть и отработать. Но если пять лет, как некоторых молодых заставляют, это много сильно. Нельзя так с людьми поступать, принуждать их. Ну заставят их, а потом что?

Процентов 70 убегут, конечно, не будут работать, куда их распределили по принуждению. Да сейчас мало кто и работает по той специальности, что выучился. Особенно это заметно в том же сельском хозяйстве, в медицине. Молодежь отрабатывает, а потом уходят ищут теплое местечко в Минске или в Бресте.

Мария Ивановна:

– Конечно, это правильно. Раз учились и за них платили, то нужно и отработать эти деньги. Они ж не просто работать будут, опыта наберутся, специалистами настоящими станут, закрепят свою учебу практическими навыками.

А то, что молодежь сегодня вся в большие города стремится, это неправильно, несправедливо. Надо работу у себя на родине искать, и в глубинке работать комуто надо. А кому, как не молодежи нашей.

Игорь Владимирович

– Если на 5 лет отработки – это много, а на два года, я думаю, нормально. На бюджете учились за счет государства, теперь государство вправе потребовать от них отработать там, где есть необходимость в специалистах.

Некоторые же сначала не хотят ехать, а потом остаются жить и работать там, где отрабатывали. Особенно если их приняли хорошо и условия для жизни предоставили нормальные.

Иван:

– За счет отработки, считаю, что государство хочет компенсировать затраты на обучение молодежи. А насчет справедливости, я бы сказал 50 на 50. Справедливее было бы, конечно, если бы человек имел свой выбор, свое желание.

Допустим, ехать работать куда он захотел, где ему лучше. И это было бы правильно, чем заставлять. Если насильно куда-то пихать, сбегают процентов до 10, я думаю, это я слышал от самой молодежи. Они почему бросают это место работы? Ну потому, что их не устраивает, у них есть свои планы на жизнь. Не устраивает та же зарплата, или он живет в одном месте, а добираться до работы часа два или более, и это может не устраивать.

Но с другой стороны, молодежи после учебы дают первое рабочее место и не надо искать. А первое рабочее место – это что такое? Оно дает маленькие привилегии, потому что у человека после учебы опыта практически нету, практики нету. Он должен какое-то время, хотя бы минимум год-полтора, или до двух лет опыт нарабатывать. А после он может себе позволить в какую-то другую организацию устроиться.

Многие ведь не берут без опыта специалистов. Я лично с таким сталкивался.

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