Аркадий Бабченко забросал посольство РФ в Таллинне яйцами

Аркадий Бабченко забросал посольство РФ в Таллинне яйцами1
- 31.07.2023, 10:59
- 3,032
Его задержала полиция.
В Эстонии полиция задержала нарушителя, который забросал яйцами российское посольство в Таллинне. Об этом сообщило издание delfi.
В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный 1977 года рождения. Против него заведено дело. Статья и имя задержанного не уточняются.
Позднее выяснилось, что задержан журналист Аркадий Бабченко.
В твиттере Бабченко появилась фотография, на которой о сидит в полицейском автомобиле. с подписью:
«Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату».
В комментариях в «Фейсбуке» он подтвердил, что действительно закидал яйцами российское посольство в Таллинне.
Эстонские чайки летят над нашей зооонооой…— Аркадий Бабченко (@StarshinaZapasa) July 30, 2023
А в тюрьме сейчас ужин.
Спокойной ночи.
Вечер в хату. pic.twitter.com/qftOSrjIQU