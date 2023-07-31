Аркадий Бабченко забросал посольство РФ в Таллинне яйцами 1 31.07.2023, 10:59

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Его задержала полиция.

В Эстонии полиция задержала нарушителя, который забросал яйцами российское посольство в Таллинне. Об этом сообщило издание delfi.

В пресс-службе эстонской полиции сообщили, что задержанный 1977 года рождения. Против него заведено дело. Статья и имя задержанного не уточняются.

Позднее выяснилось, что задержан журналист Аркадий Бабченко.

В твиттере Бабченко появилась фотография, на которой о сидит в полицейском автомобиле. с подписью:

«Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату».

В комментариях в «Фейсбуке» он подтвердил, что действительно закидал яйцами российское посольство в Таллинне.

Эстонские чайки летят над нашей зооонооой…

А в тюрьме сейчас ужин.

Спокойной ночи.

Вечер в хату. pic.twitter.com/qftOSrjIQU — Аркадий Бабченко (@StarshinaZapasa) July 30, 2023

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