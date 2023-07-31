Хренин полетел в Иран договариваться насчет «Шахедов»? 1 31.07.2023, 11:06

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Россия хочет наладить производство иранских дронов-камиказдзе.

Министр обороны Хренин прибыл в Тегеран для переговоров о военном сотрудничестве Беларуси и Ирана.

В рамках визита запланированы встречи с военно-политическим руководством Ирана.

В мае украинский Центр национального сопротивления (подразделение при командовании сил спецопераций Минобороны Украины) сообщал, что рабочая группа иранских инженеров посетила «Гомельский радиозавод».

Утверждалось, что во время их визита обсуждалась возможность «системного налаживания производства дронов-камикадзе».

Центр заявил, что это связано с планами России организовать производство беспилотников «Шахед» в Беларуси.

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