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Прифронтовая Москва

  • Дмитрий Зотиков
  • 31.07.2023, 11:18
  • 1,460
Прифронтовая Москва
Дмитрий Зотиков

Путин еще может спрятаться, а его окружение — нет.

Москва стала прифронтовым городом. «Московских окон негасимый свет» стал ориентиром для беспилотников. Которые научились пробиваться в самое сердце столицы.

Кстати, где были в эту ночь дежурившие на крышах работники ДЭЗов с метлами и биноклями? Забили болт на противовоздушную оборону и разбежались? А системы «Панцирь»?

Вопросы, вопросы. Нет, Путин еще может спрятаться на Валдае или под Челябинском. А куда деваться многочисленным министерствам и ведомствам. У работников которых отобрали загранпаспорта, а теперь в их кабинеты прилетают со взрывчаткой.

Хорошо еще, что ночью. А если в разгар рабочего дня? Ущипнул секретаршу шефа, тут как бабахнет!

Дмитрий Зотиков, Telegram

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