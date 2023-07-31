В Европе провели первый контролируемый спуск спутника на Землю 31.07.2023, 11:23

Фото: ESA

Это поможет бороться с космическим мусором.

Европейское космическое агентство осуществило точечный вход спутника в атмосферу Земли после его вывода из эксплуатации. Такая методика исключает вероятность падения обломков аппарата на населенные пункты, пишет New voice.

Как сообщило издание ArsTechnica, спутник Aeolus запустили в 2018-м после 20-летнего периода планировки миссии. Изначально он задумывался, как научно-технический демонстрационный аппарат, но его глобальные измерения ветра оказались очень полезны при создании цифровых моделей прогноза погоды. На момент проектирования спутника не существовало никаких правил по борьбе с космическим мусором и безопасностью входа в атмосферу. Однако теперь все изменилось.

Aeolus не обладал двигательной установкой, чтобы осуществить точечное приземление. При конструировании аппарата предусматривался естественный вход в атмосферу после окончания топлива. Согласно расчетам, 20% обломков спутника должны были упасть на Землю. Причем они могли приземлиться в любой части планеты.

Решение о завершении миссии Aeolus было принято в конце апреля, когда у спутника еще оставался небольшой запас топлива. Ученые воспользовались этим, чтобы с помощью серии запуска двигателей направить аппарат в безопасный коридор атмосферы подальше от людей.

В течение своего цикла работы Aeolus находился на полярной орбите на высоте 320 км. Это уже ниже, чем показатели Международной космической станции и других похожих спутников. Когда было принято решение о завершении миссии, аппарат спустили до 280 км с помощью одного лишь эффекта аэродинамического сопротивления. Далее серия последовательных включений двигателей позволила снизить высоту до 120 км.

Далее в дело вступили законы природы. Мягкое сопротивление верхних слоев земной атмосферы притягивало Aeolus, пока он не распался на части на высоте примерно 80 км. Эксперты вывели его на траекторию, которая позволила бы спутнику сгореть над Атлантическим океаном. И замысел удалось успешно реализовать.

«Операции для Aeolus завершены. Последние данные слежения подтверждают, что наш последний маневр был успешным, а напряженная работа и самоотверженность команды дали Aeolus отличные шансы на безопасный вход в атмосферу сегодня вечером», — написал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. Агентство рассчитывает, что такой контролированный спуск спутника станет примером для подражания в отрасли и поможет решить проблему космического мусора.

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