Белорусская метательница копья после победы не хотела «говорить плохое про начальство» 4 31.07.2023, 11:38

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Татьяна Холодович

Однако все равно упрекнула руководство федерации.

В минувшие выходные Татьяна Холодович победила в метании копья на первенстве страны. После победы спортсменка рассказала sport5.by, что начальство не помогает ей и ее партнерам по команде «ловить мотивацию».

Метательница копья подчеркнула, что своим результатом она «не сильно довольна», но отметила: «в целом две попытки за 60 метров — это достойно». Холодович также рассказала, что ей в последнее время тяжело мотивировать себя.

— Не хочу говорить что-то плохое про наше начальство и лезть в их дела, но ничем не помогают, чтобы мы могли «ловить» мотивацию. Но у меня замечательная группа, там Леша Котковец, Валера Изотов, Юля Макеева, которая второй стала. Мы стараемся друг друга поддерживать морально и в целом держаться рядом. Только с помощью этого появляется хоть какая-то мотивация. <…> Хотелось бы иметь конкуренцию, в которой у тебя будут выигрывать, чтобы было куда стремиться. Хочется «завестись» в борьбе. Пока такого нет, но совсем скоро будет, я уверена, — сказала спортсменка.

Татьяна Холодович подчеркнула, что мечтает о выступлении на Олимпиаде в Париже.

— Мне очень хочется верить в то, что поедем, — говорит она. — Но с каждым днем надежда все больше потухает. Пока все как-то непонятно.

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