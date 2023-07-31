Африканский конфуз Путина 3 Алексей Рощин

31.07.2023, 11:51

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Лидеры стран Африки не оценили «щедрость» главы Кремля.

В последний день этого в высшей степени странного «африканского саммита» (главная его непонятка – нафига он вообще был нужен) у Путина случился конфуз: выступил вдруг глава ЮАР и практически прямым текстом, обращаясь прямо к российскому подполковнику ГБ, потребовал от него возобновить «зерновую сделку», заодно пренебрежительно высказавшись о главном путинском подарке – «по 50 тыс. тонн зерна самым голодающим африканским странам забесплатно».

То есть ожидалось, видимо, что от таких гор зерна даром африканские вожди потеряют дар речи и разве что будут век бога молить за своего благодетеля, великого и могучего Чорного (sic!) Властелина Путина В.В. Братья, так сказать, по цвету!

Но нифига. Президент ЮАР вдруг начал что-то нудить насчет того, что 50 тыс. тонн – оно, конечно, хорошо, но мало, нам, мол, надо много больше, не подачки, а налаженные поставки, и чтоб ровные цены, и разнообразие поставщиков, и чуть не ляпнул, что и украинское зерно им в Африке очень нравилось, и они даже не прочь за него платить – в общем, наплевал в душу гостеприимному хозяину. Не знал чернокожий друг русской пословицы про дареного коня, которому в зубы не смотрят! Вместо этого заныл, как больной зуб – прекращай беспредел, делай как было, выпускай зерновозы из Одессы!

Очень неловко получилось. И как назло – под самый конец! В присутствии всех вождей, из которых никто не вскочил, не начал свистеть, не призвал юаровца к порядку… Сидели все, выражали своим видом молчаливую солидарность. А их ведь каждого в отдельном лимузине везли в аэропорт и из аэропорта, не всех в одном автобусе, как в Европе принято! Это ж одних лимузинов сколько на них выделили, в лепешку разбивались, приручить старались…

И в целом – уже все вплоть до Папы Римского подступают к Путину с просьбами «возобновить зерновую сделку». А я гляжу на это – и только диву даюсь. Не могу понять – а какая тут вообще «сделка»?! Дело-то ведь – какое-то уж совсем уголовное. Чистый бандитизм. Ведь чем угрожает сейчас Россия: просто, не много не мало – говорит, что будет топить гражданские корабли-зерновозы, везущие продукты питания из Одесского порта по Черному морю. Ракетами. Или минами. «Как пожелаем, так и сделаем».

Невозможно понять – а на каком, собственно, основании? Ну, то есть – как это будет выглядеть? Вот приплыл какой-то корабль из, допустим, Франции в Одессу. Загрузился там зерном. Поплыл к Босфору, чтобы пройти проливы и уйти куда-то еще. В нейтральных водах. Мирное судно.

А РФ его взорвет?

Но с чего?!! Это чужие воды. Чужое судно. Чужой груз. Судно идет из чужого по отношению к РФ порта. Груз легальный. Скажете, «но Россия ведь воюет с Украиной»? Так нет! Никакой войны между РФ и Украиной нет! Она не объявлена – причем ни с той, ни с другой стороны.

Другими словами, никакая «сделка» тут вообще ни при чем. РФ в принципе не имеет никакого права топить торговые суда в нейтральных водах – это какое-то даже не каперство, это чистый терроризм получится. Причем суда даже не Украины, а той же Франции, к примеру. Взять да потопить французское торговое судно – это ж просто «казус белли» в чистом виде.

Что вообще происходит?

Алексей Рощин, Telegram

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