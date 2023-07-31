«Им осталось от суток до трех»: армия РФ готовится бежать из Урожайного 31.07.2023, 12:22

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Ситуация для оккупантов на Вермеевском выступе — критическая.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу и сообщают, что населенный пункт Урожайное на Бердянском направлении фронта в течение трех ближайших суток перейдет под контроль ВСУ, пишет «Диалог».

По данным Z-военкора Романова на Вермеевском выступе ситуация для армии РФ продолжает ухудшаться.

В своем Telegram-канале он опроверг информацию главы оккупационной российской администрации, который попытался успокоить россиян и выдал фейк про отбитые атаки на Старомайорское.

Даже российские военкоры признают, что Старомайорское находится под полным контролем ВСУ, а информация про попытки отбить РФ село является фейком. Более того, соседнее Урожайное также будет освобождено ВСУ в течение ближайших 3 суток, говорят оккупанты. Романов утверждает, что на данном участке фронта руководит абсолютно некомпетентное российское командование, это и стало причиной поражения и отступления оккупантов.

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