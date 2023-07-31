Лукашенко выписал своему сыну «президентскую стипендию» 31.07.2023, 13:07

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Диктатор подписал специальное распоряжение.

Младший сын Александра Лукашенко Николай получил президентскую стипендию. Об этом сообщается в распоряжении, которое отец Николая подписал 25 июля 2023 года. Внимание на документ обратила «Народная Воля».Во втором семестре 2022/2023 учебного года Николай будет получать 186,97 рубля ежемесячно.

Напомним, прошлым летом стало известно, что Николай Лукашенко поступил на биофак БГУ. Официально эта информация нигде не подтверждалась.

В списках на зачисление его тоже не было.

В июне Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что его младший сын проходит обучение в Пекинском университете в рамках проекта сотрудничества Беларуси и Китая.

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