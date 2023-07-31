Переехавшие в Польшу белорусы поженились через ZOOM в США 5 31.07.2023, 13:39

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Цена вопроса — $600.

Сергей и Алеся приняли решение пожениться, уже находясь в эмиграции. Но регистрация брака для белорусов в Польше — задача не из легких. И тогда они приняли необычное решение: пожениться по Zoom в США. Своей историей ребята поделились с MOST.

Почему не в Польше?

— Чтобы пожениться в Польше, нужны были справки из белорусского ЗАГСа, что никто из нас не состоит в другом браке, и из МВД. Сделать это можно было только при личном присутствии, а ехать в Беларусь нам попросту нельзя. В принципе даже в такой ситуации в Польше можно было заключить брак: нужно было подать в суд заявление о том, что мы не можем вернуться в Беларусь, и объяснить почему. Но рассматривают и выносят решение по таким делам здесь очень долго, как и по многим другим юридическим вопросам.

Тогда мы стали изучать другие варианты. Был, например, вариант в Грузии. Там требовался минимум документов: паспорта, заявление — и никаких справок из Беларуси. Но был нюанс: только билеты туда-обратно на двоих обошлись бы в 1000 евро.

В Юту — не выходя из дому

— Год назад наши друзья подсказали, что можно пожениться дистанционно: по Zoom и с регистрацией в штате Юта (США).

Они тоже белорусы в Польше и тоже заключили брак таким образом. Мы тут же принялись изучать вопрос.

Оказалось, что в Америке зарегистрировать брак довольно легко — все делается онлайн, и срок ожидания регистрации может быть лишь около недели.

Гости, пастор, свидетели — и все это в Zoom

— Мы пригласили в конференцию родителей, близких друзей и родственников — всего было 35 человек. Между собой мы общались по-белорусски, но пастор задавал нам вопросы, конечно же, на английском языке. Потом обменялись кольцами, и пастор сказал: «Все, вы — муж и жена».

Свидетелями у нас были две девушки. Их данные мы тоже предварительно подавали, а в начале конференции пастор попросил их показать паспорта для подтверждения личности.

Американцы записывают конференцию на видео и после дают ссылку для скачивания.

Реакция окружающих

— Друзья отнеслись к нашему решению нормально, родители Сергея — спокойно. Он вообще не любитель большого количества людей на свадьбах, поэтому это был идеальный вариант.

А вот мама невесты восприняла это весьма сложно: она представляла себе классическую свадьбу. Ей хотелось, чтобы дочь вел под венец дядя: папы нет уже несколько лет. Родственники со стороны невесты тоже были немного скептичны, но мы всем все объяснили, и свадьба в таком формате прошла очень хорошо.

Что потом?

— После свадьбы нам выслали все документы — со штампами, гербом. Все презентабельно и красиво. Недавно мы подали их в ужонд (орган управления в Польше. — Прим.), написали заявление — и теперь просто ждем: процесс проверки всех данных и документов на подлинность будет длиться около трех месяцев. Наши друзья это уже проходили, поэтому мы спокойны.

Сколько это стоило?

— За все вместе — с «нуля» до зарегистрированного брака — у нас вышло около 2400 злотых ($600 по курсу Нацбанка Польши).

Услуга агентства — 500 злотых

Регистрация брака в системе США — 145 долларов

Бронь онлайн-конференции в ZOOM — 35 долларов

Два сертификата с апостилем + мы исправляли ошибки в данных по своей вине — 155 долларов

Перевод сертификатов на польский — 246 злотых

Оплата налога в Urząd Ślubu Cywilnego — 50 злотых

Комиссия за перевод — 20 долларов (разнится в зависимости от конкретного банка)

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