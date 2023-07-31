Древний маяк и район викингов: ученые обнаружили утерянные сокровища города Батонея 31.07.2023, 14:02

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Раскопки в древнегреческом городе принесли значительные открытия.

Раскопки обнаружили ранние хеттские следы, что делает их самой важной находкой в исследовании. Следует отметить, что это первый случай обнаружения хеттских следов на европейском континенте. Историческое значение Батонеи еще больше показывают следы фракийско-фригийских племен, существование которых когда-то стало предметом споров. Однако теперь подтверждено, что они мигрировали из Босфора в Анатолию за 3000 лет до нашей эры, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Профессор Шенгюль Айдингун (Şengül Aydıngün), руководитель раскопок, описала Батонею как удивительное портовое поселение, а не просто древний город. В течение многих лет оно служило важным центром, который предоставлял жизненно необходимые услуги для окружающих территорий.

Раскопки привлекли внимание всего мира с момента их начала в 2008 году.

Находки в Батонеи включают следы двух древних гаваней, так называемых «Большой» и «Малой», которые датируются эллинистическим и римским периодами соответственно. Во время раскопок также обнаружили древний маяк.

Начиная с 2011-2012 годов, во время раскопок нашли различные сооружения, в частности древние портовые здания, большую открытую цистерну, которую, как считают, построил император Константин Великий около 330 г. н. э., остатки замка и обширный дворцовый комплекс, украшенный мозаичными полами.

Кроме того, обнаружены подземные водные каналы и древние дороги, дающие ценную информацию об инфраструктуре и планировании города.

Невероятное открытие произошло, когда в пределах древнего города археологи наткнулись на следы квартала викингов. Польский эксперт по истории викингов Блажей Станиславский (Blazei Stanislawski), который присоединился к команде, засвидетельствовал наличие семи доказательств, указывающих на пребывание викингов в Батонеи.

Артефакты, найденные в этих сооружениях, включая небольшие предметы, керамику и амфоры, стали свидетельством широкой морской торговли между многочисленными древними центрами в регионах от западного до восточного Средиземноморья.

Эта торговая сеть соединяла такие места, как Испания, Италия, Сицилия, Марокко, Египет, Ливан, Финикия, Сирия и острова Эгейского моря в течение V-VI веков до нашей эры.

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