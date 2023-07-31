Череватый о Бахмуте: ВСУ уверенно набирают обороты 31.07.2023, 14:12

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Украинские защитники используют тактику маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

Вооруженные силы Украины «медленно, но уверенно» продвигаются вокруг Бахмута Донецкой области. Украинские силы обороны набирают обороты каждый день. Об этом CNN заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, в районе Бахмута украинским военным в целом удавалось продвигаться на сотни метров в день и захватывать километры территории каждую неделю.

- Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас численностью, - отметил Череватый.

Он добавил, что ВСУ используют тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

«И так, постепенно продвигаемся вперед», - объяснил он.

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