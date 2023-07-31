Какие водоемы Беларуси попали в стоп-лист для отдыхающих
- 31.07.2023, 14:13
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Санитарно-эпидемиологическая служба обследовала 364 пляжа страны.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили водоемы и пляжи, небезопасные для отдыхающих. Об этом сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Некоторые пробы, которые взяли в местах отдыха, не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям безопасности.
«В связи с микробиологическими рисками» внесли предложения по ограничению купания в отдельных зонах рек Мухавец, Припять и Днепр, Солигорском водохранилище и водоеме в деревне Саковичи Минской области.
Где сняли ограничения
Зато на некоторых зонах отдыха состояние воды улучшилось, и там разрешили купаться. Например, можно освежиться в реке Сож в поселке Ченки Гомельского района, на отдельных водоемах Гродненской области, а также на Печерском водохранилище в Могилеве.
Проверить, в каких водоемах запрещено купаться, всегда можно на интерактивной карте Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Классические правила поведения на водоемах
Что касается безопасного купания, то тут также есть несколько простых, но в тоже время очень действенных правил. Их соблюдение позволит насладиться летним отдыхом безопасно.
Советы от МЧС:
• не оставляйте детей у воды без присмотра;
• не ныряйте в незнакомых местах, а также откажитесь от прыжков в воду с лодок, катеров и причалов;
• нельзя цепляться за лодки и сидеть на борту плавательных средств;
• не стоит заплывать за буйки и плавать на надувных матрасах и автокамерах;
• не притворяйтесь, что вы тоните, это не смешно.
Выполнение этих простых правил может спасти жизнь, ведь вода ошибок не прощает.