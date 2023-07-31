Россия попала в капкан спецоператоров 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

31.07.2023, 14:20

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Это тупик.

Примечательная тенденция последнего времени – потеря перспективы завершения боевых действий в Украине.

Что касается российского начальства, то здесь последовательно провалились планы военного натиска, экономического удушения, ударов по тылам, ядерного шантажа.

С украинской стороны после осеннего оптимизма, основанного на успешном контрнаступлении, наступило нынешнее летнее понимание сложных военных реалий. Пока, скажем осторожно, нет явных признаков того, что Украины добьётся решающего стратегического успеха. Идут тяжёлые, с большими потерями, бои.

Но, похоже, нынешнее состояние нравится российскому начальству. Оно себя уютно чувствует в обстоятельствах «спецоперации», лишившейся достижимой первоначальной цели. Пожалуй, целью спецоперации становится она сама, её бесконечное продолжение.

Это же удобно для сохранения власти. Политические репрессии внутри страны само собой оправдываются военной необходимостью. Провал четвертьвекового правления Путина в экономической модернизации страны и снижение уровня жизни теперь можно свалить на трудности военной обстановки.

Поэтому можно с деланным прискорбием и скрытой радостью подчёркивать, как это делает сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков, что «выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позицией - ответ однозначный. Нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет».

Это тупик.

Россия попала в капкан спецоператоров. «И две тысячи лет – война, Война без особых причин», - пел Виктор Цой. В этом военном пекле плавится не только предыдущая наша жизнь, но и надежды на мирное будущее.

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