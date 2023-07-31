«Первое время я очень удивлялся пенсионерам с полными корзинами в магазинах» 9 31.07.2023, 14:23

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Как белорус переехал в Польшу после «чистки» в госорганизации.

В конце прошлого года 27-летнего Павла уволили с работы из-за участия в протестах. Он кардинально изменил свою жизнь, перебрался жить в Польшу и освоил новую профессию, пишет ex-press.live.

Павел зарабатывает около 1000 долларов, но пока еще не решил, вернется ли он на родину: «Понимаю, что там ничего хорошего в плане работы ждать не стоит, но и грузчиком работать не самое приятное «удовольствие».

Протестный проектировщик

Несколько лет назад Павел окончил БНТУ про специальности «проектировщик» и с тех пор, неизменно работал по специальности. Однако летом 2022 года в государственной организации, где трудился парень, начались «чистки».

— В 2022 году сокращения, кажется, проходили вообще везде. У меня на работе сократили еще двух молодых парней. За что именно, нам, конечно, не сказали, и формулировки «сокращение» никто не использовал, нам просто не продлили контракт без объяснения каких-либо причин. Хотя причины для всех были понятны, они были политические. Мы не скрывали, что в 2020 году ходили на протесты и открыто критиковали власть. Возможно, кто-то сдал из коллег, точно сказать не могу. Но то, что мне в 27 лет пришлось начинать жить «с нуля», меня не сильно устраивало, — признается Павел.

Работая проектировщиком, парень получал неплохие по белoрусским меркам деньги.

— Так как я жил один, то я себе вообще ни в чем не отказывал. Жениться я не успел, девушки у меня тоже не было. Единственный серьезный расход — это аренда квартиры, за которую я платил в сумме примерно 500 рублей. Так что мне удавалось откладывать деньги, что называется, на черный день, который, к несчастью, настал, — рассказывает парень.

]Около месяца, со слов парня, он просто отдыхал, затем занялся поиском новой работы. Однако найти работу по специальности оказалось делом трудноватым.

— В госорганизации сунуться вообще смысла никакого не было, а в частные фирмы попасть было очень сложно. Нужно было проходить большой испытательный срок, прежде чем тебя взяли бы на должность с существенно более низкой зарплатой, чем у меня была, — говорит Павел.

После отчаянных поисков и неуверенности в завтрашнем дне парень решил найти работу в Польше, в совершенно другой сфере, но примерно с такой же зарплатой, что и в Беларуси.

— Если честно, я до конца и не понял, как это и произошло, и как я согласился на такую авантюру. В Польше уже некоторое время работал мой хороший друг. После очередного разговора он предложил мне приехать, мол, вдвоем будет проще. И я, сам не понимая, по какой причине, согласился. В любом случае у меня всегда был вариант вернуться, — говорит парень.

Друг, который уже жил в Польше, помог нашему герою с приглашением на работу, и примерно за два месяца ему открыли рабочую национальную визу.

Грузчик на почтовом складе

— Подавался я через турагентство, за визу в общей сумме заплатил около 800 рублей, при этом существенно сэкономив на том, что приглашение на работу выслал мне мой друг, — говорит Павел.

Переезд случился в ноябре прошлого года. Павел переехал к своему друг в Гданьск и в первые дни сразу же устроился к нему на работу на почтовый склад.

— Работа сразу для меня показалась адом. У меня был какой-то диссонанс в голове. В первые же дни я подумал: «Ведь у меня же высшее образование, дома я был проектировщиком, а здесь что? Грузчик?» Но все же решил потерпеть, оценить все факторы и потом уже делать какие-либо выводы. Спустя месяц после моего приезда мы с другом переехали в квартиру, потому что все это время до моего приезда он жил в хостеле, там же с самого начала пришлось пожить и мне… Хостел, прямо скажем, место не из приятных, поэтому первые впечатления о Польше у меня были максимально смазанные, — рассказывает молодой человек.

По его словам, нормального графика работы там просто нет. Он мог отработать как 12 часов за одну смену, так и 5. При этом, по его словам, не всегда понятно, нужно ли работать по субботам.

— Что-либо планировать вообще невозможно. Это большой-большой минус. В среднем я получаю около 1000 долларов в месяц, иногда бывает меньше, иногда больше. Для жизни в Польше этих денег, в принципе, хватит, особенно, если снимать жилье также, как я, со своим другом, на двоих. На еду и личные расходы остается примерно 600 долларов. Этого более, чем достаточно, но при этом я понимаю, что в Беларуси я как будто бы жил достойнее, — говорит Павел.

Что касается адаптации в новой стране, то она у Павла проходила незаметно. Во многом из-за того, что здесь он был со своим другом, который во всем ему помогал.

— Друг мне здорово помог со всякими бюрократическими проволочками, что касается легализации. И в целом, морально меня здорово поддерживал, — говорит парень.

Сейчас Павел все еще работает на складе, пока что он думает, стоит ли подавать документы на вид на жительство и в принципе оставаться в Польше. По его мнению, есть вероятность возвращения в Беларусь.

— Спустя полгода в Польше ситуация стала еще более запутанной, я пока что просто не решил, что делать: ехать домой или нет? С другой стороны, понимаю, что там ничего хорошего в плане работы ждать не стоит, но и грузчиком работать не самое приятное «удовольствие». Ближайшие два месяца станут определяющими, — говорит Павел.

Если не брать в расчет работу, то Польша показалась ему красивой и очень похожей на Беларусь страну, с похожим языком, культурой, едой.

— Я смотрю на Польшу и понимаю, что выбери Беларусь в свое время правильный путь, то могли бы жить так же. Первое время я очень удивлялся пенсионерам в магазинах с полными до отказа корзинами с продуктами. И задавал себе вопрос: «А в Беларуси такое вообще возможно?» Очевидно, нет. И это очень показательный пример, — рассуждает герой.

Добавляет ему оптимизма и тот факт, что он живет в одном из самых красивых городов Польши.

— Я влюбился в Гданьск, как только въехал в него на машине. Это великолепный, потрясающий и невероятно красивый город. Прекрасный старый город, множество интересных музеев, потрясающие новые кварталы, море, в конце концов! Гданьск соединяет в себе, казалось, несоединяемое, и от этого он еще более прекрасен. За полгода я успел побывать в Варшаве и в нескольких других польских городах, но с Гданьском по красоте и удобству не сравнится ничто. Очень жаль, что в Беларуси подобных городов нет, — закончил свой рассказ Павел.

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