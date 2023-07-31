«Надеюсь после 50 жить в свое удовольствие только на пассивные доходы» 4 31.07.2023, 14:33

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Белорусы рассказали, что получили в наследство и как им распорядились.

Болезненная и тем не менее важная тема ‒ что делать с доставшимся наследством? Myfin спросил у белорусов, что они получали от родных и близких и как этим распорядились. В основном читатели рассказывали о крупных вещах: квартира, дом, машина. Но нашлись и те, кто с теплотой рассказал о семейных «маленьких» ценностях.

Однушка рядом с Комаровкой: сдаю и рада пассивному доходу

Елена:

— От близкой родственницы, за которой я присматривала в последние годы ее жизни, мне осталась однокомнатная квартира совсем рядом с Комаровкой. У меня есть своя квартира и вопрос денег остро не стоит. Решила, что продавать ее не буду, пусть доход от сдачи в аренду будет моим первым пассивным доходом.

Хочу, чтобы такого рода источников дохода у меня было несколько. Сейчас мне 35 лет, надеюсь после 50 жить в свое удовольствие только на пассивные доходы.

Дом в деревне: постепенно привели в порядок

Виктория:

— Мне уже давно достался в наследство дом в деревне в 200 км от Минска. Долго мы с мужем не обращали на него внимания: стоит где-то там ‒ и ладно. Я даже не оформила до конца его в собственность. Потом получили письмо из сельсовета, что его могут просто забрать, если не будем ухаживать и не оформим.

Мы поехали туда, чтобы привести в порядок. Так уже лет 7 и приводим... Вырубили все кусты на территории, оставили только сад. Немного отремонтировали дом. Слава богу, он очень крепкий, только в одном месте протекал потолок, и пришлось отремонтировать часть крыши, потолка и пола. Все остальное – в полном порядке.

Ездим теперь несколько раз в год в теплое время года покосить траву, побыть на природе, собрать вишню, яблоки и груши. Дети уже выросли, их туда не тянет. Если бы занялись этим домом, пока дети были маленькие, вероятно, проводили бы там больше времени.

Имущество в райцентре: продала и купила двушку в Минске

Татьяна:

— После смерти мужа мне остались дом его родителей и наша квартира в районном центре Гомельской области. Двое сыновей живут в Минске, дочь в Германии, все занятые, приезжали не очень часто. На семейном совете решили, что продаем дом и квартиру ‒ и покупаем мне квартиру в Минске.

Денег от продажи хорошего, но не современного дома и четырехкомнатной квартиры хватило ровно на неплохую двухкомнатную квартиру у метро в Минске. На ремонт денег уже не осталось – помогли дети.

Квартира и дача: все продали и купили хорошую квартиру

Любовь:

— От дедушки с бабушкой мне остались трехкомнатная квартира в Малиновке и дача недалеко от Радошковичей. Я очень любила бывать там, когда они были живы.

Но когда стал вопрос, жить в их квартире или продать ее и купить новостройку, я даже не думала. В ремонт квартиры нужно было вложить немало денег. У них все было мило, но лет 30 без ремонта, в районе, который я не очень люблю. Мне хотелось нового и современного.

Дача – вообще не мое. Я предпочту пару раз за лето заплатить кому-то за жилье на природе, приехать на все готовое и просто почитать, сидя на качелях на террасе, покататься на велосипеде по окрестностям, погулять по лесу.

Поэтому мы с мужем решили продать и квартиру, и дачу. На вырученные деньги купили жилье в современном новом комплексе. Ремонт уже делали за свои накопленные средства. Я просто наслаждаюсь новой квартирой и помню, что именно дедушка и бабушка дали мне возможность иметь жилье моей мечты. Сами мы бы еще очень долго собирали деньги на него.

Бизнес: продолжаю дело отца

Олег:

— Нам с братом от отца осталась небольшая (всего 5 работников, включая меня), но очень доходная и продуманная фирма по продаже оборудования. Мой брат ‒ врач, очень любящий свою работу, он никогда не интересовался бизнесом. Я же работал в компании вместе с отцом. Теперь руковожу бизнесом, получаю зарплату и дивиденды. И брату выплачиваю его часть дивидендов. Продолжаю дело отца.

Машина в 90-е годы: продал и купил однушку

Сергей:

— В начале 90-х от дяди получил в наследство машину ‒ немного подержанную Toyota. Это было весьма странное время. После продажи машины, доложив буквально 600 долларов, смог купить однушку на окраине Минска в Заводском районе. Для меня, 24-летнего парня из Речицы, это был предел мечтаний. Но такое было возможно только в то безумное время.

Хрустальная люстра, чемодан и посуда

Кристина:

— Интереснейшая личность нашей семьи ‒ дедушкина сестра ‒ всю жизнь прожила одна. Она застала войну ребенком, голодала, копала окопы, мерзла и познала серьезные лишения. Поэтому у нее был огромный букет болезней, она постоянно говорила, что жить ей осталось недолго. Но дожила до 96 лет. И при этом уже с 40 она подготовила комплект одежды, в котором ее нужно хоронить. Был готов и список вещей ‒ кому и что останется (не считая квартиры, ее она по официальному завещанию оставила родственнику, который всю жизнь ей помогал). Этот комплект и список изменялись с течением времени.

По этому самому списку мне достались хрустальная чешская люстра и бра, немецкий складной клетчатый чемодан на колесиках и часть посуды немецкого и польского производства 60-х‒80-х годов.

Люстру и бра я продала за 150 долларов. Винтажные вещи я люблю, но именно эта люстра мне никогда не нравилась. Чемоданом пользуюсь, он очень удобный и красивый, несмотря на то что ему лет 60. Из посуды несколько предметов оставила дома, остальное отвезла на дачу. И да, наливая кофе в «тетину» чашку, вспоминаю ее с теплотой.

Квартира в Минске: перевел в нежилой фонд и сдаю под кофейню

Вадим:

— Мне от отца осталась двухкомнатная квартира на первом этаже в центре Минска. К тому времени я с семьей уже обзавелся трешкой в Кунцевщине. Поэтому решил, что наследством можно распорядиться для получения дополнительного дохода. Чтобы сдавать подороже, учитывая расположение квартиры (в самом центре, недалеко от площади Победы, на первом этаже), перевел в нежилой фонд. Сделал отдельный вход со стороны улицы. Сейчас там располагается кофейня.

Квартира в тихом центре: доходов хватило на летний отдых

Маргарита:

— Мужу осталась в наследство от мамы двухкомнатная хрущевка на бульваре Шевченко. Мы долго сдавали ее и получали неплохую прибавку к доходам – за год собиралось на летний отдых на нашу семью из 4-х человек.

Когда подрос старший сын, продали квартиру и купили для него за вырученные деньги студию в новостройке у метро, сделали ремонт. А сын уехал учиться за границу, уже работает там параллельно и о возвращении не думает. Пока сдаем и эту квартиру.

Дом в райцентре: продали и поделили

Анастасия:

— Бабушкин дом в райцентре Могилевской области остался троим детям, в том числе моему отцу. Они его продали и разделили все поровну. Мои родители тут же поделили свою часть наследства на 3-х детей: я присовокупила свои 2000 долларов к первому взносу на квартиру, на остальную часть взяла кредит; брат съездил с семьей на отдых; сестра тогда была еще совсем юной, и деньги просто потихоньку разошлись.

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