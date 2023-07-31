Путин выстрелил себе в ногу Марк Диксон

31.07.2023, 14:57

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Рецепт победы Запада над Россией.

Для защиты демократии необходим глобальный единый рынок демократий.

Путин выстрелил себе в ногу. Его недавняя экспроприация западных компаний на самом деле поможет Западу, нанеся ущерб российской экономике.

Экспроприация российских активов французской компании Danone и датской Carlsberg достойна осуждения, но невольно Путин фактически наносит ущерб России. Он пилит сук, на котором сам же и сидит.

Чем больше связей будет разорвано между Россией и Западом, тем больше пострадает российская экономика. России будет труднее финансировать свою агрессию, а россияне будут беднеть и все больше разочаровываться в российском режиме.

Неважно, как именно будет изолирована российская экономика: через западные санкции, добропорядочный и добровольный выход западных компаний из России или экспроприацию Путиным активов недобропорядочных компаний. Все эти пути ведут к тому, что Россия становится оторванной от глобальной экономики.

Экономика «необитаемого острова»

Россию должны были экономически изолировать от мира еще после ее вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Западные правительства не смогли ввести широкомасштабные санкции, и с тех пор добровольно из России ушли не так много западных компаний.

Все, что делает Путин, чтобы отрезать Россию от западных инвестиций и рынков, на самом деле помогает нам завершить работу, которую мы не смогли сделать полностью самостоятельно.

В дополнение к фактической экспроприации, западные компании будут оценивать риск такой экспроприации плюс стыд от ощущения, что они в России наживаются. Россия неуклонно движется в направлении превращения в экономику «необитаемого острова».

Если мы сможем превратить Россию в экономику «необитаемого острова», она будет разрушена. Ведь Россия больше, чем любая другая крупная страна, зависит от экспорта в процентном отношении к своему ВНП, потому что производит гораздо больше нефти, газа и минералов, чем ей нужно. Эта зависимость от Запада является ахиллесовой пятой России. Если Россию отрезать от Запада, она не сможет выжить как самостоятельная экономика.

Почему экономическая изоляция от России – это хорошо

Запад должен не тянуть время, а делать все, чтобы ослабить российскую экономику. Мы уже ведем с Россией посредническую войну в военном смысле и непосредственную войну за ценности. Как ни крути, но Путин является врагом каждого демократического государства и человека, а российская экономика должна рассматриваться как «вражеская экономика».

Запад должен поощрять только что возникшую тенденцию к утверждению двух экономических блоков в мире.

Россия будет все больше и больше зависеть от Китая, который является гораздо менее богатым рынком, чем страны ОЭСР. Если Китай поддержит Россию избыточной торговлей, чтобы компенсировать этот разрыв, он сделает то, что сегодня является экономически невыгодным, так же как страны восточного блока были вынуждены торговать друг с другом до распада СССР. Эта ухудшенная экономическая ситуация решится либо Россией, которая примет «ценовой удар» на себя, либо Китаем, который будет вынужден содержать Россию за свой счет, что лишь ослабит одну или обе эти недемократические страны.

К чему мы стремимся

Изоляция России – это первый шаг к разделению мира на два экономических блока: «демократический рынок» и «недемократический рынок». Автократические и тоталитарные страны, такие как Россия и Китай, будут сотрудничать друг с другом из-за отсутствия альтернатив и вместе будут становиться беднее и менее мощными. «Демократический рынок», или «демократическая экономика» будет в разы больше и сделает демократические страны гораздо богаче, чем страны, которыми управляют диктаторы. В конце концов, между США, ЕС, Великобританией, Индией и всеми демократическими странами будет свободная торговля, а для тоталитарного и автократического мира будут торговые препятствия.

Нам нужно устранить разрыв в богатстве, который разделяет людей и разделяет развитые и развивающиеся страны, и намеренно применить этот разрыв к демократическим и недемократическим странам. Если недемократическая страна хочет избежать экономического упадка, она должна стать демократической. Ее народ будет мотивирован устранить своего диктатора, чтобы получить доступ к «демократическому рынку». Нам нужно создать свободный рынок, где экономическое выживание будет вознаграждением за демократическое поведение, а экономический крах – следствием недемократического или тоталитарного поведения.

От того, как мы воспользуемся нашими экономическими возможностями, будет зависеть, дадим ли мы демократии шанс господствовать на планете на долгие годы – или же продолжим финансировать тоталитаризм, пока он в конце концов возьмет верх над демократией.

Марк Диксон, Liga.net

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