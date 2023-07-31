Украинские бойцы метким выстрелом выбили «око Мордора»
- 31.07.2023, 15:07
В Николаевской области ничтожен комплекс наблюдения «Муром-М».
Защитники города Очаков Николаевской области уничтожили дорогостоящий наблюдательный комплекс оккупантов Муром-М. Как сообщили в Военно-морских сила ВС Украины, ликвидирован наблюдательный пост противника.
«Одно из подразделений ВМС ВСУ нанесло огневое поражение по наблюдательному посту с комплексом Муром-М. Метким выстрелом цель уничтожена», - рассказали военные моряки.
Обнародовано видео, на котором зафиксировано, как после меткого удара вражеский «глаз» разлетается в щепки. Судя по всему, оккупанты расположили свой наблюдательный пункт в гражданском здании в несколько этажей на оккупированной территории. Захватчики пытались замаскировать стоимостный оптический комплекс, но украинские военные его «вычислили».
Что такое комплексы «Муром»
Согласно открытым источникам, комплексы «Муром» производит российская компания «Стилсофт» - разработчик и производитель комплексных систем безопасности, имеющий сертификат (отраслевую премию) «за укрепление безопасности России» в номинации «Лучшее устройство (комплекс) сбора и обработки видеоинформации». У этого закрытого акционерного общества есть соответствующие рекомендации (поддержка) Минобороны РФ и ФСБ.
Мощный «Муром-М» - комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.