Украинские бойцы метким выстрелом выбили «око Мордора»

Что такое комплексы «Муром»

Согласно открытым источникам, комплексы «Муром» производит российская компания «Стилсофт» - разработчик и производитель комплексных систем безопасности, имеющий сертификат (отраслевую премию) «за укрепление безопасности России» в номинации «Лучшее устройство (комплекс) сбора и обработки видеоинформации». У этого закрытого акционерного общества есть соответствующие рекомендации (поддержка) Минобороны РФ и ФСБ.

Мощный «Муром-М» - комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».