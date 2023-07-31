Россияне на Таврическом направлении потеряли до трех рот личного состава 31.07.2023, 15:55

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За сутки на этом направлении уничтожили 16 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении продолжают уничтожать россиян, потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

Ситуация в районе Авдеевки и Марьинки

«На Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях», - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

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