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Минчанка предложила мошеннику встретиться лично

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  • 31.07.2023, 15:57
  • 7,302
Минчанка предложила мошеннику встретиться лично

Что было дальше?

Минчанка проявила смекалку и тем самым спасла свои деньги от аферистов. Подробности истории рассказал сайт blizko.by.

Женщине в мессенджер позвонил неизвестный, представился сотрудником милиции и рассказал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы обезопасить средства и помочь поймать преступника, от минчанки требовалось взять два кредита в банке на 30 тысяч рублей, а затем перевести деньги на указанный счет. 

Женщина взяла кредиты, но предложила «липовому» сотруднику встретиться лично. Тот заявил, что с ней встретятся только после проведения «тайной операции». Такой ответ насторожил минчанку, и вместо того, чтобы перевести деньги, она заявила в милицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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