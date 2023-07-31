Минчанка предложила мошеннику встретиться лично 7 31.07.2023, 15:57

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Что было дальше?

Минчанка проявила смекалку и тем самым спасла свои деньги от аферистов. Подробности истории рассказал сайт blizko.by.

Женщине в мессенджер позвонил неизвестный, представился сотрудником милиции и рассказал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы обезопасить средства и помочь поймать преступника, от минчанки требовалось взять два кредита в банке на 30 тысяч рублей, а затем перевести деньги на указанный счет.

Женщина взяла кредиты, но предложила «липовому» сотруднику встретиться лично. Тот заявил, что с ней встретятся только после проведения «тайной операции». Такой ответ насторожил минчанку, и вместо того, чтобы перевести деньги, она заявила в милицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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