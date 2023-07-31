Головоломка для гениев: найдите неизвестное число в считаные секунды
- 31.07.2023, 16:30
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Решить задачу нужно за самое короткое время.
Головоломки – отличный способ снять стресс, стимулировать работу мозга, улучшить когнитивные навыки и критическое мышление. Специалисты говорят, ежедневные тренировки позволят снизить риск возникновения неврологических заболеваний.
В Сети набирает популярность интересная головоломка, пишет obozrevatel.com. Нужно в кратчайшие сроки найти пропущенное число.
Головоломки помогут улучшить долговременную и кратковременную память, остроту зрения и внимание к деталям. В качестве приятного бонуса – подобные задачи отвлекают от ежедневных забот и способствуют хорошему настроению.
Смогли ли вы найти пропущенное число за 7 секунд?
Правильный ответ
Неизвестное число можно вычислить следующим образом:
4+8×2 = 20
9 + 3×2 = 15
По аналогии:
6 + 6×2 = 18
Следовательно, пропущенное число 18.