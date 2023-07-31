Полковник ВСУ рассказал, когда в Крыму десантируется украинский спецназ
- 31.07.2023, 16:42
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Военные проходят обучение в Англии.
Подготовка нескольких тысяч украинских военных в Великобритании для участия в операции по освобождению Крыма, будет подразумевать десантирование спецназа различными способами.
Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.
«Крым будет деоккупирован комбинированным способом – и по суше, и по морю в виде морского десанта, и по воздуху, достаточное количество вертолётов уже есть и десант, который будет участвовать в освобождении Крыма. Как раз десантуру готовят в Англии – воздушный и морской десант для выполнения боевых задач», - сказал он.
По его словам, появление подобной информации в СМИ говорит о том, что этот десант могут использовать уже в ближайшее время.
«То что это начинает попадать в эфир, говорит о том, что в ближайшее время, исходя из подготовки поля боя, что происходит за полтора-два месяца перед заходом на это поле, не позже, я думаю, где-то конец августа – сентябрь – это то время, когда наш десант будет работать и в Крыму в том числе», - отметил Свитан.
По словам эксперта, без освобождения Крыма теряются механизм и идея освобождения Запорожской и Херсонской областей.
«Нельзя оставлять в Крыму российских солдат. Это тыл для нашей Донецкой группировки. Если мы их там оставим, они выполнят тот же манёвр, который выполнили в прошлом году – выйдут из Крыма и зайдут в спину нашей группировке, которая будет находиться в районе Донецка, потому придётся откатываться уже до Днепра», - сказал он.