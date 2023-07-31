Белорусы заключили брак в пилигримке на белорусско-польской границе

Без пышного платья и родственников, но с верой и надеждой.

Молодая пара заключила брак во время паломничества белорусов зарубежья. Таинство было совершено 28 июля в костеле в деревне Кодень на самой границе Польши и Беларуси. О необычной церемонии рассказал katolik.life.

Обвенчались участники паломничества Сергей из Щучина и Александра из Мостов, которые сейчас живут и учатся в Польше.

Молодые люди в Беларуси много раз участвовали в паломничествах, и когда оказались за границей, присоединились к пилигримке белoрусов зарубежья, пройдя весь путь.

«Александра очень хотела отправиться в это паломничество и пригласила меня. И тут пришла прекрасная идея — почему бы среди своих белoрусов и так близко к дому не обвенчаться? Мы надеемся, что в скором будущем сможем вернуться в Беларусь и там отметить свадьбу вместе с друзьями и родственниками», — поделился молодожён Сергей.

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