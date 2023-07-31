Оборона россиян трещит по швам: ВСУ на Юге давят по трем направлениям

Оборона россиян трещит по швам: ВСУ на Юге давят по трем направлениям3
- 31.07.2023, 16:57
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Россияне в ближайшее время могут попасть в окружение.
Подразделения украинской армии добились важного успеха на Бердянском направлении фронта, с двух сторон окружая российскую армию. «Диалог» со ссылкой на телеграм-канал 46 ОАЕМБр ВСУ сообщает о продвижении украинских подразделений на юге и юго-западе от Старомайорского.
Более того, согласно поступающей информации, ВСУ взяли под огневой контроль трассу Новодонецкое - Керменчик (Октябрьское), перерезав снабжение оккупантов.
У россиян сложилась сложная ситуация и на противоположном фланге на участке между Приютным - Старомайорским. Согласно данным украинских военных, россияне в ближайшее время могут попасть в окружение и будут вынуждены отступать на юг, как и из Урожайного.
«Есть угроза окружения. В ближайшее время вынуждены будут уходить. Также и из Урожайного», - отмечают бойцы.