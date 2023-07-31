В Минске ликвидируют известный парк развлечений 2 31.07.2023, 17:31

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В последние годы он столкнулся с чередой сложностей.

В истории минского парка развлечений «Дримлэнд», похоже, решили поставить точку. Его юрлицо ликвидируют. Об этом сообщает Office Life со ссылкой на сайт Единого государственного регистра.

Парк зарегистрирован в 2014 году. Изначально в нем были аттракционы и открытый аквапарк. Но в последние годы у «Дримлэнда» возникла череда сложностей.

В итоге этим летом на территории парка не открылась даже аквазона с бассейнами, а в середине июля стало известно, что компанию ликвидируют.

Как пояснили представители ликвидатора, решение было принято собственником, который утратил интерес к проекту.

На конец июля кредиторской задолженности у компании нет, только текущая — примерно в размере 1 тыс. рублей.

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