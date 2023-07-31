Грузинские добровольцы отбили у россиян позиции под Бахмутом 31.07.2023, 17:40

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Часть оккупантов сдалась в плен.

Грузинские добровольцы бок о бок с украинскими воинами противостоят российской агрессии против Украины. На днях они провели успешную зачистку российских окопов под Бахмутом, которые отбили у врага.

Также грузинские воины пополнили обменный фонд, захватив в плен нескольких захватчиков. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовавший снятые грузинами после боя кадры.

Грузинские добровольцы продолжают сражаться с российскими оккупантами на украинской земле. На днях они отбили у россиян позиции в районе Бахмута и провели там зачистку.

«Грузинские добровольцы из подразделения «Черный орел» провели успешную операцию по зачистке окопов под Бахмутом. Воины отбили позицию россиян и взяли в плен несколько оккупантов», – написал Бутусов.

На кадрах, снятых после боя у отбитых у россиян окопов, грузинские воины, сражающиеся в рядах 28-й ОМБр, разоружили захваченных в плен захватчиков. Судя по видео, пленных было по меньшей мере двое.

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