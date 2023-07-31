Лукашенко подписал указ о страховании автомобилей 4 31.07.2023, 18:25

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Что изменится.

Александр Лукашенко 31 июля подписал указ № 240 «О международном автостраховании». Как сообщает его пресс-служба, документ регулирует вопросы страхования автомобилей в условиях выхода Беларуси из системы «Зеленая карта».

Указ направлен на урегулирование отношений по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при выезде за рубеж в условиях выхода Беларуси из международной системы страхования «Зеленая карта».

Документом предусматривается отмена для белорусских автовладельцев (водителей) обязанности предъявления страхового сертификата, удостоверяющего заключение договора страхования «Зеленая карта», при выезде с территории Беларуси.

«Белорусскому бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования (иных, чем „Зеленая карта“), а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за войны в Украине, а также из-за санкций Запада с 1 июня больше 30 стран прекратили сотрудничество с Беларусью (как и с Россией) по системе «Зеленая карта». С 16 июня появились новые ограничения — добавились новые страны, которые не входят в Европейскую экономическую зону, но состоят в системе Green Card. С 30 июня «Зеленая карта» превратилась для белорусов в «тыкву», ее нельзя оформить также в Азербайджан и Турцию.

В Белорусском бюро по транспортному страхованию сообщили, что после 30 июня Россия и Беларусь намерены запустить новый договор — аналог «Зеленой карты», наши страны заключили об этом соглашение.

Российский союз автостраховщиков сообщал, что аналог страховки может называться «Синяя карта». Также в этой организации отмечали, что с 1 июля между РФ и Беларусью трансграничное страхование транспорта обеих стран будет оформляться на бланках «Зеленая карта» и взаимно учитываться до запуска «Синей карты» — новой системы международного автострахования «с дружественными странами». Запуск новой страховки планируется с 1 января 2024 года.

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