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Пленный оккупант рассказал о жизни в России: Вода из озера, газа нет, туалет на улице

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  • 31.07.2023, 18:48
  • 7,356
Пленный оккупант рассказал о жизни в России: Вода из озера, газа нет, туалет на улице

Видео.

Мобилизованный якут, а ныне находящийся в плену Алексеев Рустам рассказал обо всех «преимуществах» жизни в России.

Видео рассказа российского захватчика опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, изо льда ее добываем. Газа нет. Туалет на улице. Зарплаты вообще не было. В банкомат вставлял карту. Там 0,00... Потом потерял эту карту», - рассказал пленный.

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