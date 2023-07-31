Пленный оккупант рассказал о жизни в России: Вода из озера, газа нет, туалет на улице 20 31.07.2023, 18:48

7,356

Видео.

Мобилизованный якут, а ныне находящийся в плену Алексеев Рустам рассказал обо всех «преимуществах» жизни в России.

Видео рассказа российского захватчика опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, изо льда ее добываем. Газа нет. Туалет на улице. Зарплаты вообще не было. В банкомат вставлял карту. Там 0,00... Потом потерял эту карту», - рассказал пленный.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».