Лукашенко назначил трех новых судей Верховного суда 1 31.07.2023, 19:23

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Все отметились судами над политзаключенными.

Александр Лукашенко 31 июля подписал указ № 243 «О назначении и освобождении судей», сообщает его пресс-служба. В Верховном суде — трое новых судей. Все трое известны своими репрессивными приговорами.

Судьями Верховного Суда назначены Елена Рудницкая, Максим Филатов и Руслан Царук, до этого занимавшие должности судей Минского городского суда, Гродненского и Гомельского областных судов соответственно.

Кадровые изменения произошли также в судах районного и областного уровней. Указом также присвоены квалификационные классы ряду судей.

Судья Елена Рудницкая выносила приговоры по «делу Плошчы» после выборов в 2010 году. Максим Филатов вынес приговор Витольду Ашурку, умершему в колонии. Руслан Царук известен приговорами за донаты, комментарии и по «делу Зельцера».

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