ВСУ уничтожили «Солнцепек» оккупантов 31.07.2023, 20:11

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе освобожденного Силами обороны Старомайорского, а ВСУ уничтожили в течение суток «легенду» российской пропаганды – тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении в районе Старомайорского враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек», артиллерийское средство на огневой позиции и четыре района сосредоточения личного состава врага, говорится в сводке Генштаба.

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