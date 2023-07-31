В Беларуси решили зафиксировать цены на древесные гранулы для населения

В Беларуси решили зафиксировать цены на древесные гранулы для населения3
- 31.07.2023, 20:50
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Как на дрова и торфобрикет.
«Совет министров» дополнил древесными топливными гранулами (они же пеллеты) перечень твердых видов топлива, реализуемого населению по фиксированным розничным ценам. Это указано в принятом недавно постановлении, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Предельная норма отпуска пеллет на одно домовладение составит 2 тонны в календарный год.
Также документом предусмотрено, что отпускная (контрактная) цена, устанавливаемая производителями дров и пеллет на очередной календарный год, не должна превышать определенный уровень. А именно — «действующую в текущем календарном году цену (без учета расходов по их доставке), проиндексированную на прогнозный индекс потребительских цен, который определяется главой государства».
«Правовой акт принят в целях стимулирования увеличения потребления гранул древесных топливных физическими лицами, замены неэффективного котельного оборудования», — указано в постановлении.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Напомним, белорусские топливные пеллеты попали под санкции Евросоюза — ранее их активно покупали в Литве, Польше и Дании. В этой ситуации предприятиям деревообработки приходилось искать альтернативные рынки сбыта.