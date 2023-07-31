«Манчестер Юнайтед» подписал с Adidas рекордный для чемпионата Англии контракт 31.07.2023, 21:07

На $1,1 миллиарда.

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подписал соглашение с Adidas на сумму 900 млн фунтов стерлингов (1,1 млрд долл), продлив партнерство с официальным поставщиком экипировки еще на 10 лет.

Об этом пишет Reuters.

Агентство напоминает, что МЮ, чьи американские владельцы рассматривали возможность продажи клуба, в этом году вернется в прибыльную Лигу чемпионов УЕФА после того, как в прошлом сезоне под руководством Эрика тен Хага обеспечил себе место в первой четверке Английской премьер-лиги.

Немецкий Adidas стал официальным спонсором в сезоне 2015/16, воссоединившись после 23 лет и переняв права у Nike после заключения сделки на 750 миллионов фунтов стерлингов, что на то время было рекордом.

Отмечается, что «Юнайтед» все еще ведет переговоры о продаже после того, как американские владельцы, семья Глейзеров, начали официальный процесс продажи в конце прошлого года.

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и британский миллиардер Джим Рэтклифф являются одними из потенциальных претендентов на клуб.

Новое соглашение с Adidas накануне сезона Премьер-лиги 2023/24, который начинается в следующем месяце, продлит партнерство до июня 2035 года.

Как отмечает Daily Mail, это рекордный контракт в истории АПЛ.

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