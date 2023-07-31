Белорус обманул знакомого из РФ на 24 тысячи рублей 31.07.2023, 21:40

Житель Лунинецкого района предложил россиянину заработать на поставках клубники и капусты.

Будут судить 32-летнего жителя Лунинецкого района, который обманул знакомого на 24 тысячи рублей, предложив заработать на поставках клубники и ранней капусты. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.

В ходе предварительного расследования удалось установить, что ранее судимый за преступления против собственности Б. в июне 2022 года позвонил своему знакомому из России и предложил заработок на поставке ранней капусты, а также клубники. Для убедительности мужчина сообщил знакомому о том, что фермеры в их районе обеспечивают высокое качество выращиваемой клубники. В подтверждение своих слов он отравил фото «приобретенного» урожая, а также данные найденных им перевозчиков.

Сообщается, что когда у россиянина начали возникать подозрения, он связался с перевозчиком. Там ему сообщили, что им ничего неизвестно об указанной перевозке.

- Ущерб от противоправных действий Б. превысил 24 тысячи рублей.

Обвиняемый заключен под стражу. В отношении него заведено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса – мошенничество в крупном размере.

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