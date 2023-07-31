В Минске подрались два футболиста-любителя 1 31.07.2023, 22:04

2,810

Драка произошла из-за девушки.

В Минске после футбольного матча любительских команд один игрок сломал другому челюсть. В итоге стал фигурантом уголовного дела. О причине конфликта рассказали в прокуратуре Центрального района столицы, пишет госагентство «Минск-Новости».

История произошла в Футбольном манеже, что на проспекте Победителей. Там играли любительские команды. В какой-то момент мяч вылетел за пределы поля. Защитник отправился за ним и «в дерзкой форме обратился к незнакомой девушке, сидевшей на трибуне, чем обидел ее».

Оказалось, это была подруга одного из футболистов. И он решил заступиться за нее после матча. Завязалась перепалка, которая переросла в потасовку — все засняли камеры в помещении манежа.

В итоге ходивший за мячом защитник сломал оппоненту челюсть. Их разняли знакомые.

Травму экспертиза оценила как «менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок более четырех месяцев».

Футболисту-любителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 149 УК — это «умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения». Вину во время следствия он признал частично, дело уже отправили в суд. Сейчас минчанин находится на свободе под личное поручительство, работает помощником продавца.

Санкция статьи, по которой его будут судить, предусматривает вплоть до трех лет лишения свободы со штрафом или без него.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».