В Минске подрались два футболиста-любителя

В Минске подрались два футболиста-любителя1
- 31.07.2023, 22:04
- 2,810
Драка произошла из-за девушки.
В Минске после футбольного матча любительских команд один игрок сломал другому челюсть. В итоге стал фигурантом уголовного дела. О причине конфликта рассказали в прокуратуре Центрального района столицы, пишет госагентство «Минск-Новости».
История произошла в Футбольном манеже, что на проспекте Победителей. Там играли любительские команды. В какой-то момент мяч вылетел за пределы поля. Защитник отправился за ним и «в дерзкой форме обратился к незнакомой девушке, сидевшей на трибуне, чем обидел ее».
Оказалось, это была подруга одного из футболистов. И он решил заступиться за нее после матча. Завязалась перепалка, которая переросла в потасовку — все засняли камеры в помещении манежа.
В итоге ходивший за мячом защитник сломал оппоненту челюсть. Их разняли знакомые.
Травму экспертиза оценила как «менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок более четырех месяцев».
Футболисту-любителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 149 УК — это «умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения». Вину во время следствия он признал частично, дело уже отправили в суд. Сейчас минчанин находится на свободе под личное поручительство, работает помощником продавца.
Санкция статьи, по которой его будут судить, предусматривает вплоть до трех лет лишения свободы со штрафом или без него.