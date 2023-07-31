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Известного 75-летнего активиста из Витебска Бориса Хамайду осудили на 15 суток

  • 31.07.2023, 22:16
  • 2,366
Известного 75-летнего активиста из Витебска Бориса Хамайду осудили на 15 суток
Борис Хамайда

Лукашистам не понравилось изображение «Погони» на обложке паспорта.

Известного витебского активиста и распространителя независимой прессы, 75-летнего Бориса Хамайду, суд Верхнедвинского района приговорил к 15 суткам административного ареста, пишет «Наша Ніва». Ранее мужчину задержали недалеко от латвийской границы.

Знакомым активиста не сообщили о статье, по которой его судили. Как пишет «Наша Ніва», у мужчины нет близких родственников, которые могли бы узнать о точной причине ареста.

Напомним, БАЖ сообщал, что задержали Хамайду 28 июля. Тогда он отправился на ежегодную «пилигримку» в село Росица в Верхнедвинском районе.

По словам очевидцев, причиной задержания стала обложка паспорта — там было изображение герба «Погоня». Это заметили пограничники, проверявшие документы у пассажиров дизель-поезда Полоцк — Бигосово. Поскольку Бигосово — последняя железнодорожная станция перед белорусско-латвийской границей, там регулярно проводится паспортный контроль.

Пограничников не удовлетворило объяснение Хамайды о том, что изображение «Погони» не является запрещенным символом и есть даже на официальном гербе Витебской области. Они вызвали силовиков, и, как только витеблянин вышел на перрон, его задержали и доставили в Верхнедвинск.

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