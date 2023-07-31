Польская боевая машина «Rosomak» впервые «засветилась» в Украине 31.07.2023, 22:30

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Видео.

«Rosomak», польский четырехосный бронетранспортер, является основной колесной боевой машиной Войска Польского. В апреле этого года она была заказана для ВСУ и уже бронетранспортер находится на вооружении Украины. «Засветившиеся» в ВСУ «Rosomak» оснащены башней Hitfist от итальянской Oto Melara, которая вооружена 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II.

Видео польского бронетранспортера опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На первом видео запечатлен полигон в Польше, где наши военные тренируются на «Rosomak».

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На втором видео можно увидеть «Rosomak» на одном из направлений фронта.

Характеристики «Rosomak»:

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Боевая масса – 22 тонны.

Экипаж – 3 человека.

Максимальная скорость – 100 км/ч по шоссе.

Запас хода – 590 км по шоссе.

Вооружение – 1×30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II, 1×12.7-мм пулемет WKM-B, 1×7.62-мм UKM-2000C.

Преодоление препятствий – плавает.

Главное преимущество машины – способность вести огонь не только по наземным целям, но и по воздушным. «Rosomak» оснащен тепловизорами третьего поколения, лазерными дальномерами, защищенными рациями и мониторами, что в итоге делает машину высокотехнологичной и полезной в условиях современной войны.

Бронирование корпуса бронетранспортера защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 мм – по бокам. Машина может разогнаться до скорости 100 км/ч и преодолеть водные преграды со скоростью до 10 км/ч.

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