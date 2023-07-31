Зеленский: Сотрудничество мира победит зло 1 31.07.2023, 22:39

1,038

Владимир Зеленский

Президент Украины записал видеообращение.

В вечернем видеообращении к народу 31 июля президент Украины Владимир Зеленский говорил о террористическом акте РФ в Кривом Роге, а также о других обстрелах украинских городов и сел.

«Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты Искандер. Баллистические ракеты против жилого дома - в одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый, просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе. По состоянию на данный момент известно о шести погибших, среди них — ребенок: девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет. Вместе с ней погибла ее мама. Ее звали Наталья. Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», - сказал президент.

Зеленский также выразил соболезнования родным погибшего в Херсоне полицейского и напомнил, что в городе ранены девять человек.

«Сегодня же российские изверги обстреляли Херсон — из артиллерии. Погиб работник полиции. Мои соболезнования. Ранены девять человек, среди них ребенок и четыре волонтера общественного объединения Город силы», - говорится в обращении.

Зеленский выразил уверенность, что мир может победить зло, но только в сотрудничестве.

«Несмотря на любой российский террор, несмотря на любые попытки России шантажировать мир, общей нашей силы — всех в мире, кто ценит жизнь, — достаточно, чтобы преодолеть зло. Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости, когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно увеличивать наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора. И я благодарю всех в мире, кто именно так и делает! Благодарю всех, кто защищает свободу, человечность вместе с Украиной!» - традиционно завершил благодарностью свое обращение президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».