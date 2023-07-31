Пилоты роты «Рарог» с помощью октокоптера уничтожили минометы российских оккупантов
- 31.07.2023, 22:54
Видеофакт.
Пилоты роты «Рарог» показали, как с помощью октокоптеров уничтожают российские минометы калибра 82-мм и 120-мм.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале роты «Рарог».
«Пилоты роты «Рарог» продуктивно начинают новую неделю великой войны за независимость! Наша тяжелая авиационная «артиллерия» разбивает минометные позиции южнее Бахмута. Октокоптер — ночной зверь, охотящийся на российскую нечисть и в искусных руках пилотов-рароговцев позволит освободить украинский Донбасс. Тяжелыми, но мощными шагами приближаем нашу победу! Слава Украине!» - говорится в описании к видео.