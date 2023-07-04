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Жительница украинского села на границе с Беларусью: Лукаш — гад

  • 4.07.2023, 7:51
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Жительница украинского села на границе с Беларусью: Лукаш — гад

Белорусского диктатора в Украине ненавидят.

Журналисты «Белсата» побывали в селе Днепровское Черниговской области Украины, которое находится на границе с Беларусью. Еще до полномасштабной войны «Лукаша», как его называют на Черниговщине, даже уважали.

Теперь же местные жители его клянут.

«Лукаш — гад, самый конченый. Я по телевизору его не могу смотреть. Совести у него нет никакой. Как его можно назвать? Дебилом конченым? Сюда залезли и говорят, что «мы на них пошли в наступление». Как мы к вам пришли? Вы же к нам «приперлись».

Эта падла же и ракеты пускала, и дроны. Все летело. Берут курс на церковь, она же блестит. Как начнут стрелять и все на свете… Мы прятались кто куда», — рассказывает местная жительница.

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