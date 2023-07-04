«Хотел заработать, но оказался должен 150 тысяч рублей» 4.07.2023, 8:15

Как бизнес белоруса рухнул из-за ошибки в налогах.

Есть такое наивное поверье, что если откроешь свое дело, то обязательно заработаешь много денег. История Александра (имя изменено) показывает, что это не всегда так. В свои 37 лет мужчина каждый месяц отдает по 5000 рублей из своих личных денег, поскольку несет ответственность за несколько кредитов. Деньги брались на развитие небольшой компании. Фирма эта как бы есть, но ее уже нет: никакой прибыли она давно не приносит, остались только обязательства. «Моя история будет полезна для тех, кто хочет открыть свой бизнес», пишет onliner.by.

Начнем с начала: 2017 год.

«В найме стало скучно»

— Мне был 31 год, я работал менеджером по продажам и все ждал обещанное руководством повышение, но мне его никак не давали. В найме стало скучно, я начал думать и размышлять о том, что нужно двигаться дальше, открывать свое дело. И тут в один прекрасный день зашел мой универский товарищ с идеей для бизнеса. Мы посидели, попили чаю, поговорили. Решили за этим разговором, что будем заниматься импортом товаров из Китая, продавать телефоны.

Как пришли к такой идее — продавать именно китайские телефоны?

— Мой сокурсник давно интересовался этой темой, мониторил китайские заводы. Ниша была свободна. Шесть лет назад в Беларуси продавались разве что топовые бренды из КНР: Xiaomi да Honor, он же Huawei. У нас просто не было такого изобилия, как сейчас: никаких Realme, Vivo, TCL. Поэтому мы решили заняться поставками.

Стартовый капитал — около $200 с каждого.

На первые деньги заказали пять телефонов — чтобы посмотреть на них, подержать в руках и отдать один на сертификацию. Зарегистрировали ООО, вдвоем стали его учредителями. Получилось предприятие из двух человек, желающих хорошо зарабатывать.

— Решили возить не только так называемые «гражданские» телефоны, а еще и защищенные — очень устойчивые, с батарейками по 10 000 мА·ч (для сравнения: емкость аккумулятора обычного мобильника составляет 1000—4000 мА·ч. — Прим.). Их любят строители, рыбаки: такой телефон можно положить в воду, а он все равно будет звонить. Мы с партнером были одними из первых, кто в качестве поставщика привез в Беларусь защищенные мобильные телефоны.

С продажами вопросов не было. У Александра был опыт участия в тендерах — он знал, где искать информацию о них, как составлять тендерное предложение, как участвовать. Отправились с коллегой на первый тендер, имея несколько телефонов, и сразу выиграли.

— Представьте, в одном кабинете собираются участники тендера: там были представители Samsung и других топовых брендов. И мы двое с малоизвестными китайскими телефонами. Заходит председатель с папкой и объявляет, что победили мы, потому что у нас самая низкая цена. Это дало нам хороший толчок — заказ сразу на 750 штук.

Для того чтобы выполнить условия тендера (то есть закупить эти 750 телефонов за границей), Александр как учредитель и его коллега взяли в долг $10 тыс., потому что собственных средств не было.

Кроме участия в тендерах, стали сотрудничать с онлайн-площадками. О том, что так можно, Александр также знал из своего опыта работы менеджером по продажам.

— Мы приходили в крупный онлайн-магазин как импортеры и говорили: «У нас сейчас с собой китайские телефоны, возьмете?» Нам отвечали: «Давайте все, что есть». Наши телефоны были классные, процент брака минимальный.

Бизнес пошел. Завидные зарплаты сами себе не платили — все, что можно, вкладывали обратно в бизнес. Чтобы привозить все больше и больше телефонов, стали брать кредиты. Банки выдавали их легко.

— Когда мне было 32—33 года, мы оформили первый крупный кредит, примерно на $50 тыс. Кредит брался на ООО, мы с коллегой как учредители стали поручителями. То есть в случае, если бы компания не смогла выплатить деньги (а мы такой вариант не рассматривали), долг выплачивали бы мы вдвоем как поручители. Это большая ошибка — не иметь запасного плана на случай, если с бизнесом что-то не пойдет.

Около четырех лет все шло более-менее неплохо, ощущались радость и острота жизни после ухода из найма.

— Начались поездки в Китай. Ты пишешь на завод, что приедешь к ним, и там тебе рады. Прилетаешь — тебя радостно принимают на заводе, всюду водят, кормят. Потом идешь гуляешь по городу.

Мы на ООО оформили авто в лизинг, я стал кататься на красивой машине. Однако появился и другой уровень ответственности. Если ты в найме, то ты можешь ничего не делать, тихонечко просидеть за своим столом без дела и все равно получишь зарплату. Когда у тебя свой бизнес, то ничего просто так тебе не дают. Я мог чуть ли не жить в минском аэропорту несколько дней, чтобы растаможить телефоны. Вначале мне это даже нравилось, со мной стали здороваться работники аэропорта, принимали за своего.

2019 год: взяли в банке $100 тыс. на развитие бизнеса

Есть такая шутка из TikTok: если у вас на улице кто-то продает кофе по 3 рубля и вы начнете продавать точно такой же кофе по 2,5, то через полгода вы оба, как дураки, будете продавать кофе по 2,5. У белорусской компании появился конкурент, который стал возить точно такие же телефоны, но продавал здесь он их дешевле.

— Для бизнеса, особенно вроде нашего, крайне важна эксклюзивность. У завода в Китае мы просили, чтобы они продавали свои телефоны только нам. Устно они пообещали, что так и будет, но обманули. Наши продажи рухнули из-за появления конкурентов. Нужно было либо вслед за ними снижать цены, либо сворачиваться.

Выбрали второй вариант и решили переориентироваться — продавать не телефоны, а люксовые аксессуары к ним: пауэрбанки, зарядные устройства, наушники, кабели и так далее.

— Это был высокомаржинальный бизнес. Те же наушники, которые в Китае продаются по $2, в Беларуси мы могли продавать по $10. Мы уже понимали, с каким китайским заводом будем сотрудничать. В этот раз договорились, что мы будем единственными их поставщиками в Беларуси. Для развития бизнеса взяли новый кредит на компанию на 200 тыс. рублей, тогда это было около $100 тыс. Брали на фирму, я и мой коллега стали поручителями. В качестве залога был автомобиль моего отца.

Мой совет начинающим бизнесменам: прежде чем брать в банке кредиты на развитие бизнеса, заранее решите, как вы будете отдавать их в случае форс-мажора.

До наступления форс-мажора в организации Александра и его компаньона оставался год.

— Мы привезли в Беларусь эксклюзивные аксессуары, накачали ими рынок. Наши товары стояли на полках крупнейших магазинов. Стали брать людей в штат: продавца, помощника. Было два человека в штате, стало пять. Впоследствии открыли свой собственный магазин около Dana Mall. Правда, он вытянул нас в минус, потому что началась пандемия коронавируса, людей на улицах стало мало. Нас вытягивали онлайн-продажи.

Все было в целом нормально, как вдруг оказалось, что мы не имели права на налоговую отсрочку, которую оформила нам бухгалтер, работавшая на аутсорсе. Об этом мы узнали от проверяющих из налоговой, которые пришли с камеральной проверкой.

Если бы мы сразу заплатили 40 000 рублей НДС в таможню, то его бы взяли к вычету — платить в налоговую 40 000 уже бы не пришлось. У нас не было цели намудрить что-то в налогах, все делали честно. Думаю, в такую ситуацию с двойным НДС по ошибке могут попасть и другие.

2021 год: «Работа компании остановилась из-за ошибки в налогах»

— По результатам проверки мы должны были срочно уплатить в налоговую НДС на сумму 40 000. При этом планировался еще и платеж таможне на 40 000, и эту сумму тоже срочно истребовали. НДС, так сказать, задвоился. У нас не было 80 000 рублей, чтобы сразу все выплатить, и в начале 2021 года налоговая заблокировала счет компании. То есть все деньги, которые пришли бы к нам, сразу ушли бы в налоговую, а у нас ведь еще были крупные платежи по банковским кредитам. Фирма платить не могла, и тогда ответственность перешла на поручителей — меня и моего коллегу. Еще и авто моего отца было в залоге у банка. Работа компании остановилась из-за ошибки в налогах. Получается, взяли кредит на фирму, а выплачивать его должны учредители своими личными деньгами, не получая никакой прибыли от компании.

Как отреагировала бухгалтер? Александр описывает реакцию одним словом: никак. Никакой ответственности человек не понес.

Как разговаривать с банком, если ты ему должен, а платить нечем?

— Банки оказались клиентоориентированными, удалось договориться. Работники, наверное, понимают: если они подадут в суд, то через ОПИ у меня могут списывать всего 50% дохода, а я могу уволиться — высчитывать будет нечего.

Я сам написал письмо, что я, как поручитель, не могу платить кредит в тех же суммах, что платила компания. По одному из кредитов, который брался на развитие, платеж снизили с 1500 до 800 рублей в месяц.

В другом банке оставался долг в 147 тыс. на двоих.

Это письмо с предупреждением от банка получил отец Александра: если фирма его сына не выплатит долг по кредиту в размере 147 тыс. рублей (а она не может это сделать из-за заблокированного счета), то банк имеет право забрать залоговое авто

Мы пришли в банк и сказали: денег у нас особо нет, сдаемся добровольно. Заключили медиативное соглашение, по которому ежемесячный платеж заметно снижался: выходило по 626 рублей на каждого учредителя.

С залоговым автомобилем моего отца оказалось сложнее. Я не мог допустить, чтобы у него забрали авто, поэтому плачу за машину в полном объеме: по 3,6 тыс. рублей каждый месяц.

Лето 2023 года: «Хочется уже поскорее начать новый бизнес»

После заморозки счетов и получения претензий от банков Александр остался должен выплатить около 150 тыс. рублей.

— Я вернулся в наем. Занимаюсь похожей работой, только теперь работаю на дядю. А еще я остаюсь учредителем компании, она находится в ликвидации. Из-за всей этой ситуации по закону не могу стать учредителем новой компании, хотя у меня есть идея, которая поможет заработать.

— Вы все это рассказываете без эмоций. Когда мы брали интервью, например, у человека, который проиграл $20 000 в казино, он чуть ли не плакал. Откуда у вас столько спокойствия?

— Я все же не проиграл деньги, а так получилось. Может, если бы не эта проверка налоговой, потом все было бы еще хуже. Я получил колоссальный опыт работы на себя — начиная с организации работы склада и заканчивая пониманием бухгалтерских процессов. У меня были поездки в Китай, работа с привозом товара из-за границы, растаможка, общение с аэропортами и прочими организациями. Жаль, что этот опыт обошелся мне так дорого. Семья меня понимает, поддерживает.

Не жалею, что ввязался во все это. Если бы нам все же удалось выплатить кредит, у нас была бы фирма с капиталом в 200 000 рублей. Можно было до конца жизни работать менеджером продаж. Или сидеть горевать: зачем мне это было надо, весь этот бизнес с Китаем? Еще полжизни впереди.

Неужели бухгалтер не несет ответственность за свою ошибку, которая привела к развалу компании?

На этот вопрос отвечает Илья Латышев, юрист, автор телеграм-канала «Илья Латышев | Юр. новости».

— Бухгалтер-ИП несет перед клиентом ответственность, описанную в договоре, который они заключили. Этот момент нужно четко проверять при заключении договора. Но даже если в договоре нет никакой ответственности (штрафа или пени), убытки все равно можно взыскать, если из-за ошибки работника на аутсорсе прогорел бизнес. А вот со штатного бухгалтера убытки не взыщешь.

Вопрос только в том, удастся ли реально получить деньги. Если у бухгалтера-ИП денег нет, то по решению суда он будет так же платить по 5 копеек в месяц, что проблему героя материала не решит. Он только потратит время и финансы. Если это бухгалтерская компания, шансов больше, но гарантий тоже никаких.

Но концептуально из истории я не понял, в чем же была ошибка бухгалтера, стоившая герою его бизнеса. Поэтому какой-то однозначный комментарий по ситуации так вот, заочно дать сложно. Нужно смотреть документы, делать по ним выводы и потом уже что-то комментировать по поводу возможности или невозможности возложить убытки на сотрудника. Поскольку не факт, что это убытки. И не факт, что они вызваны ошибкой бухгалтера.

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