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Налоговики заинтересовали белорусом, который построил дом, купил авто и сделал долларовую заначку

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  • 4.07.2023, 8:25
  • 8,428
Налоговики заинтересовали белорусом, который построил дом, купил авто и сделал долларовую заначку

Ему пришлось заплатить огромный подоходный налог.

Налоговая Вилейского района заинтересовалась местным жителем, который купил Mercedes-Benz, компьютерную технику и строил дом. Zerkalo рассказывает, почему возникли вопросы и чем все разрешилось.

Инспекция МНС по Вилейскому району устроила проверку индивидуального предпринимателя, который занимается сезонными работами по благоустройству могил. Налоговиков смутило, что мужчина указывает незначительные суммы доходов от этой работы, а другой у него нет. При этом он построил жилой дом, купил автомобиль Mercedes-Benz, компьютерную технику, а также пробрел 90 000 долларов.

«По результатам данной проверки гражданином не подтверждены источники доходов, в связи с чем с суммы превышения расходов над доходами в размере 337,5 тыс. рублей ему пришлось уплатить 87,7 тыс. рублей подоходного налога», — уточняют в инспекции МНС по Вилейскому району.

Налоговики также уточняют, что постоянно сопоставляют расходы и доходы населения. Под особым контролем те, кто не получает доходы из официальных источников (или незначительные доходы), но при этом покупает дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а также совершает другие крупные расходы. То есть живут «не по средствам», добавляют налоговики.

«При выявлении физических лиц, расходы которых превышают полученные ими доходы, таким лицам с установленной суммы превышения исчисляется и предъявляется к уплате подоходный налог с физических лиц по ставке 26%», — уточняют в инспекции МНС по Вилейскому району.

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