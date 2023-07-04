Путин не протянет и трех месяцев 4 Орест Сохар

4.07.2023, 8:29

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Западные спецслужбы прочат политическую кончину главы Кремля.

Западная пресса, рассказывая о тайной поездке директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, чуть не превратила его в курьера: мол, пролетел половину земного шара, чтобы подтвердить обязательство США делиться разведданными с Украиной (разве для этого нельзя было отправить SMS Буданову?) . Кроме того, «почему-то» никто не заметил, что неделю-полторы до этого Бернс так же инкогнито посетил Китай. Будете смеяться, как сообщает Reuters, с подобной целью: «директор ЦРУ отметил важность поддержки открытых линий связи в разведывательных каналах».

Что мы пропустили: западные спецслужбы с вероятностью 50% считают, что верховный бункерный орков «политически не переживет» следующие три месяца.

Путин ведет себя хило, и не оказывает должного влияния на властные элиты, затаившиеся за российской секретной службой ФСБ. Эта т.н. элита, то есть кремлевские подельники будут пытаться заменить своего слабого вождя более сильным лицом.

Путин может спровоцировать критическое событие, чтобы показать миру свою силу. Здесь следует расшифровать, что ядерку, в том числе и Запорожскую АЭС, фюрер использует скорее для угроз, а реально прибегнет к менее токсичным для него диверсиям, вроде взрыва на Каховской ГЭС. За ядерные «проделки» Кремлю сразу прилетит от США, а вот диверсия на ГЭС сошла с рук. А на юге Украины много техногенных объектов, различных химических предприятий и т.д.

Китайско-украинские визиты Бернса, похоже, стали важным этапом подготовки к переменам в Московии.

Сегодня уже очевидно, что разведка США заранее знала о мятежных планах «вагнеров». Более того, некоторые факты дают основания утверждать, что Пекин (который близко дружит с куратором ФСБ Патрушевым) непосредственно приложился к подготовке пригожинского переворота. В ближайшем будущем часть наемников вернется в Африку и будет работать уже под крышей китайских спецслужб, которые вытесняют россиян с этого континента.

Чтобы ставка «50 на 50» относительно будущего Путина сыграла правильно, какие-то щепетильные задачи есть у Патрушева и других кремлевских старцев. Логично предположить, что речь идет о переформатировании военных планов Московии: Москве нужно избежать последующих техногенных катастроф на территории Украины, поскольку это превратит в недоговороспособную и патрушевскую команду. Кроме того, следует изменить формат войны: вместо «безлимитной во времени «СВО» до последнего россиянина кремль должен проартикулировать готовность искать выход из патовой ситуации. То есть первой задачей ФСБ является решение «казуса Путина».

Косвенно эту гипотезу подтверждают и источники из тайного визита в Украину директора ЦРУ: Бернс говорил с украинскими чиновниками именно о предстоящих переговорах Украины с РФ, но уже с позиций силы: речь шла о прекращении огня и освобождении оккупированных территорий уже до конца года.

Это пока контуры плана, но он выглядит реальным, возможно, даже более чем на 50%. Ведь теперь путинская челядь не только желает перемен, но теперь понимает: они возможны.

Орест Сохар, Telegram

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