Экономист: Инфляционный всплеск произойдет через два-три месяца 2 4.07.2023, 8:38

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Маховик раскрутится.

За счет чего растет заработная плата в Беларуси? Какие дополнительные факторы риски влияют на инфляцию?

Об этом сайт «Свободные новости» поговорил с экономистом Львом Марголиным.

— Привязка зарплаты к росту производительности труда – вещь желаемая, но не всегда достижимая. Рост заработной платы диктуется нехваткой рабочей силы, есть бюджетники, которые фактически ничего не производят, но их зарплаты растут.

Такая картина наблюдалась практически весь прошлый год. Наши экономические партнеры, в частности, ЕАБР, предупреждают, что повышение заработной платы стимулирует потребительский спрос и вызывает рост инфляции. Но серьезных шагов по предотвращению такого сценария экономические власти не предпринимают.

Рост зарплаты действительно опережает рост производительности труда.

— Какие риски несет в себе вот такое своеобразное «обогащение» населения?

— Когда на руках оказывается больше денег, чем товарная масса и масса услуг, тогда цены начинают расти, провоцируя инфляционные процессы. Рассчитывать на то, что люди станут откладывать лишнее на «черный день» или понесут его в банки, не приходится: в текущей ситуации, когда она крайне неопределенная, когда присутствует множество факторов риска, люди предпочитают тратить, а не копить.

Действительно, повышение зарплаты стимулирует потребительский спрос, который в свою очередь провоцирует инфляционный всплеск. Этот процесс не мгновенный, он несколько растянут во времени. Пока нельзя сказать, что такой фактор сильно раскручивает маховик инфляции, но месяца через 2-3, к осени, он скажется.

— ЕАБР прогнозирует рост годовой инфляции до 7,8% в годовом выражении. Но расчеты банка учитывают один фактор – рост зарплаты. Какие еще факторы риска могут повлиять на инфляционные процессы?

— Второй существенный фактор – рост курса валют, прежде всего доллара, что приведет к росту цен на импорт также разгоняя инфляцию.

Еще один важный фактор – сокращение валютных поступлений в России. Если раньше мы стремились диверсифицировать свой экспорт (30% — Евросоюз, 30% — Россия, 30% — другие страны), то сейчас большая часть идет в РФ. Поскольку беларусская экономика сейчас очень зависит от российской, то простуда соседского рубля оборачивается для нашего сильнейшим кашлем.

Ну и сокращение валютных поступлений в Беларусь. Обычно у нас как было? Внешняя торговля товарами уходила в минус, но в итоге выходила на плюсовые показатели за счет экспорта услуг, и прежде всего транспортных. Но в нынешних условиях, учитывая санкции и обстановку на границе, экспорт транспортных услуг может значительно сократиться, и в результате внешняя торговля окажется в минусе. Этот фактор тоже может привести к росту инфляции.

— Каков ваш прогноз насчет ее с учетом дополнительных факторов риска?

— Я был бы очень доволен, удайся уложиться в названные цифры. Многое в этой ситуации зависит от Национального банка – насколько сильно на него будут давить. Но даже если он сохранит достаточно взвешенную монетарную политику, боюсь, что инфляция может достичь и прошлогодних показателей (12,8%. – прим.) и даже превысить их.

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