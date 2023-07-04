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Зеленский призвал Байдена «прямо сейчас» пригласить Украину в НАТО

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  • 4.07.2023, 8:42
  • 2,742
Зеленский призвал Байдена «прямо сейчас» пригласить Украину в НАТО

Приглашение станет очень важным сигналом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО.

Об этом сообщает CNN.

«Он — за то, чтобы мы в будущем были в НАТО. Прямо сейчас (необходимо официальное приглашение в НАТО — ред.), это очень важно», — цитирует CNN интервью Зеленского, полная версия которого еще не опубликована.

Как сообщает CNN, по мнению Зеленского, именно президент США — тот человек, который принимает решение касательного того, будет Украина в НАТО, или нет.

Зеленский также отметил, что он понимает, что в реальности Украина не сможет вступить в альянс, пока идет война — но приглашение будет очень важным сигналом и стимулом для украинских солдат.

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