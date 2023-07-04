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ВСУ ударили по российским лодкам на юге страны

  • 4.07.2023, 8:57
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ВСУ ударили по российским лодкам на юге страны

Врага лишили возможности передвигаться по воде.

С помощью лодок российские военные пытаются разведывать действия ВСУ. Об этом сообщила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует «24 Канал».

По словам Гуменюк, этой ночью украинские военные больше работали по российским лодкам.

«Мы лишили врага возможности передвигаться по воде», – отметила она.

Как оказалось, с помощью лодок захватчики пытаются оттеснить местное население, разведывать украинские действия, чтобы сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им страшно.

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