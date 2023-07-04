Польша отправляет на белорусскую границу полицейский вертолет и водометы 3 4.07.2023, 8:59

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Также дежурить будут контртеррористические подразделения и конные патрули.

Кроме 500 полицейских, Польша отправит для усиления охраны границы с Беларусью подкрепление в виде спецтехники и вертолета. На границе также появятся контртеррористические подразделения и конные патрули, сообщает РАР со ссылкой на Погранслужбу страны.

2 июля польские власти сообщили, что на границу с Беларусью в связи с напряженной обстановкой будут отправлены 500 полицейских из подразделений по предотвращению и борьбе с терроризмом. Они присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военных, которые сейчас патрулируют польско-белорусскую границу.

В Погранслужбе Польши рассказали, что в помощь полицейским будет выделена спецтехника — полицейский вертолет Bell, а также машины Tajfun и Tur. Первая представляет собой защищенный от огня и ударов автомобиль, оснащенный двумя водометами. Вторая — 12-тонный 8-местный бронетранспортер, оборудованный всем необходимым для проведения полицейских спецопераций.

Автомобили будут размещены в закрытых пунктах пропуска на границе с Беларусью и в случае необходимости поступать в распоряжение пограничников.

В польской Погранслужбе также заявили, что на границе появятся превентивные и контртеррористические подразделения, конные патрули и наряды со служебными собаками.

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