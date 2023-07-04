Яковенко: Пригожин будет пытаться осуществить реальный реванш 4.07.2023, 9:09

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Игорь Яковенко

Новый поход на Москву возможен при определенных условиях.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко прокомментировал для сайта «Обозреватель» мятеж главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

– По вашему мнению, что будет с ЧВК «Вагнер» дальше? Будет ли эта структура расформирована? Есть информация о том, что набор в нее продолжается.

– Очевидно, что вся зарубежная структура «Вагнера», которая находится в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке, будет либо расформирована, либо перейдет под другое начальство. Это то, что можно сказать с уверенностью. Что же касается основной части, которая сейчас дислоцируется на территории России, то, видимо, так или иначе будет попытка Пригожина релоцировать какую-то часть в Беларусь. По крайней мере, об этом свидетельствуются те лагеря, которые строятся для него там. А какую-то часть попытаются влить в вооруженные силы России.

– По поводу самого Пригожина. Создается впечатление, что Путин достаточно мстителен, и вряд ли он оставит без ответа этот мятеж. В частности, есть мнение, что Путин не сможет простить, что все стали свидетелями его страха. Что грозит лично Пригожину? Имеет ли он шанс на вторую попытку переворота?

– В эту секунду Пригожин не способен абсолютно ни на что. Но в дальнейшем, думаю, и Пригожин, и Путин будут пытаться что-то делать. Пригожин будет пытаться осуществить реальный реванш, что называется «повторить». Если он окажется на территории Беларуси, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что поход на Москву с этой стороны уже не встречает той водной преграды, которая помешала успешному походу в прошлый раз.

Понятно, что пока об этом речь идти не может, потому что у Пригожина нет армии. Ему еще предстоит добиться релокации ЧВК «Вагнер» в Беларусь, доукомплектовать ее и решить вопрос с финансированием, потому что все услышали, сколько стоит эта игрушка. Пока нет ответа на вопрос, за счет чего будет продолжаться весь этот банкет.

В любом случае Лукашенко не может содержать ЧВК «Вагнер» в таких объемах, с таким объемом финансирования. Поэтому вопрос похода на Москву «Вагнера» – это вопрос не сегодняшнего, не завтрашнего и даже не послезавтрашнего дня. Для этого должны созреть условия.

Кроме того, понятно, что даже если будет сформировано две бригады, маловероятно, что такими силами можно осуществить государственный переворот. Это вопрос будущего.

Что касается того, почему Путин не уничтожил Пригожина, то на самом деле большой вопрос, кто бы это выполнил. Если речь не идет о элементарном киллерстве. Нашлось ли бы достаточное количество людей в вооруженных силах, которые были бы готовы выполнить этот приказ? Все-таки они достаточно долго воевали бок-о-бок, поэтому здесь больше вопросов, чем ответов.

– Вы сказали о финансировании ЧВК «Вагнер». Действительно, дорогая игрушка. Но ведь у Пригожина были достаточные капиталы. Что сейчас с ними? Мог ли он лишиться большей части своих средств из-за своего мятежа?

– Думаю, да. Я не знаю, где он хранил свои капиталы, но в любом случае вряд ли это достаточная сумма, чтобы длительный период в таком объеме поддерживать финансирование ЧВК «Вагнер». Так или иначе, но свою империю в значительной степени он уже потерял. Например, утрачена та часть империи, которая была фабрикой троллей. Фактически уничтожены все активы, все, что представляло собой угрозу информационной безопасности для планеты. По крайней мере, заблокировано и ждет нового хозяина.

– Американский историк Тимоти Снайдер заявил о том, что некоторые россияне готовы к тому, чтобы ими руководил другой эксплуататорский режим, «бандит с наибольшим количеством вооружения». Считаете ли вы, что это правильный подход?

– Думаю, да. Об этом свидетельствует поведение жителей Ростова, например, которые с восторгом встречали ЧВК «Вагнер», об этом свидетельствует такое же пассивное отношение жителей Воронежской и Липецкой области – никто не вышел остановить Пригожина или, точнее, Уткина, который двигался в сторону Москвы.

Так что я думаю, что историк прав.

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