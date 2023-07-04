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Ждет ли Лукашенко скамья подсудимых в Гаагском суде?

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  • 4.07.2023, 9:14
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Ждет ли Лукашенко скамья подсудимых в Гаагском суде?
фото: getty images

Доказательная база выглядит достаточно серьезной.

27 июня правитель Беларуси возмутился призывом Павла Латушко к Международному уголовному суду изучить материалы о причастности Александра Лукашенко в вывозе украинских детей в нашу страну.

– А меня в уголовный суд! За что? Когда начался этот процесс детей оздоровления, я как-то упустил, не знал даже, за что туда везут. Меня уже в уголовный суд за это. Это уже мерзавцы дальше некуда. Это уже хватаются за что попало, – заявил правитель Беларуси.

«Салідарнасць» объясняет, насколько серьезными выглядят причины для беспокойства Лукашенко.

Напомним, в марте стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) подозревает президента РФ Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Доказательная база выглядит достаточно серьезной: хорошо известны случаи, когда украинских детей вывозили в РФ и в Украину не возвращали. В России их поселяют в детских домах, усыновляют и удочеряют, дают российское гражданство.

Сразу отметим, что подобной доказательной базы по действиям белорусских властей нет (во всяком случае, на данный момент в публичном пространстве). Однако есть следующие пункты, по которым к режиму Лукашенко правозащитники и волонтеры выдвигают претензии.

1. Вывоз украинских детей на «оздоровление»: вопросы по добровольному согласию и пропаганде

Статья 49 IV Женевской конвенции гласит: «Индивидуальные или массовые насильственные перемещения, а также депортации защищаемых лиц с оккупированной территории на территорию Оккупирующей державы или на территорию любой другой страны, оккупированной или нет, запрещены, независимо от их мотивов».

Представители белорусской власти подчеркивают, что дети из «ДНР» и «ЛНР» приезжали в нашу страну на оздоровление добровольно и с согласия родителей. Однако Павел Латушко считает, что «для установления факта совершения преступления в виде незаконного перемещения гражданского населения с оккупированных территорий абсолютно не важно, осуществлены ли эти действия с целью переместить таких лиц навсегда или временно».

Напомним, что международное право признает границы Украины такими, какими они были до 2014 года. Белорусские власти неоднократно признавали, что обеспечивают «оздоровление» украинских детей с оккупированного Донбасса.

В мае 2023-го пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил: «С 2016 года мы принимали детей из Украины, в том числе из Донбасса и, в частности, из Донецка».

На самом деле детей из Донбасса начали привозить еще раньше: в июле 2015 года по приглашению Новогрудской и Лидской епархии Белорусской православной церкви привезли на отдых детей из Донецка и Горловки.

Позже к перевозкам активно подключился паралимпиец Алексей Талай и его одноименный Фонд.

27 июня 2023-го Лукашенко публично подтвердил свое участие в процессе: «Он (Алексей Талай – С.) ко мне десять раз обращался. Я вышел на Путина, говорю: давай мы часть союзного бюджета потратим на этих детишек. Вот так и начали их привозить. Оздоровили – они уехали».

Однако финансирование шло не только из бюджета так называемого «Союзного государства». В сентябре 2021 года Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента на финансирование расходов для отдыха и оздоровления детей из Донецкой области в центре «Зубренок».

В июне этого года Талай заявил: «Хотя мы и общественники, благотворители, но в это непростое время я должен был посоветоваться с главой государства… Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса в Беларуси».

Однако в адрес белорусских властей, настаивающих, что украинские дети приезжали в Беларусь на оздоровление без принуждения, могут быть гораздо более серьезные претензии.

В апреле российские информагентство сообщило: дети-инвалиды из Донбасса и Запорожья прибыли на оздоровление в Беларусь, «в зоне боевых действий некоторые из ребят лишились родителей».

То есть речь уже шла не только о детях с давно оккупированной территории, но и с территории, которую российские власти только захватили. Еще предстоит изучить, смогли ли эти дети, согласно IV Женевской конвенции, вернуться в родные места и воссоединиться с родственниками. И большой вопрос, как они могли законно быть перемещены в Беларусь, если некоторые из них «лишились родителей»?

Правозащитники и волонтеры также высказывают претензии в адрес белорусского режима из-за попыток «промыть мозги» детям.

Так в прошлом году во время выступления перед ними певица Александра Груздева пожелала: «Чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, Зеленский — тоже, а Путин процветал и взял контроль над всей Украиной».

Между тем в Международной Конвенции ООН о правах ребенка говорится (статья 29) о необходимости воспитания у ребенка уважения «к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной».

2. Вывоз украинских детей из временно оккупированных регионов Украины в Беларусь в первой половине 2022 года

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска напали на соседей в том числе с территории Беларуси – и временно оккупировали части Черниговской и Киевской областей.

В Беларусь, а точнее в санатории Гомельской области, стали прибывать тысячи «беженцев» – такую формулировку использовали белорусские государственные СМИ. В том числе дети со своими родителями.

Однако в СМИ есть свидетельства, ставящие под сомнение добровольное согласие граждан Украины на выезд в Беларусь: процесс был организован под контролем российских войск, по крайней мере некоторым семьям не оставляли права выбора.

Вернемся к 49 статье IV Женевской конвенции, где после тезиса о запрете насильственного перемещения гражданского населения с оккупированной территории в другую страну идет продолжение: «Однако оккупирующая держава сможет произвести полную или частичную эвакуацию какого-либо определенного оккупированного района, если этого требует безопасность населения или особо веские соображения военного характера. При таких эвакуациях покровительствуемые лица могут быть перемещены только в глубь оккупированной территории, за исключением случаев, когда это практически невозможно. Эвакуированное в таком порядке население будет возвращено обратно в свои дома немедленно после того, как боевые операции в этом районе будут закончены».

Согласно этой статье, в связи с вывозом украинских граждан в Беларусь возникают вопросы: почему их не переместили в глубь оккупированных районов Украины и вернули ли их обратно после выхода российских войск из Черниговской области?

Добавим, 31 мая уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что его страна имеет подтверждение, что по территории Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

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